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ByKolles Racing yeni Le Mans aracını tanıttı

19.01.2021 22:19 | Son Güncelleme:
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ByKolles Racing yeni Le Mans aracını tanıttı

Toyota ve Peugeot, Le Mans için yarışacak otomobillerini açıkladıktan sonra, ByKolles Racing’de heyecan verici yeni modelini ortaya çıkardı.

PMC Projesi olarak adlandırılan ByKolles Racing'in hiper otomobili, FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda yarışmakla kalmayacak, aynı zamanda yola uygun ve özel pist için de üretilecek.

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ByKolles, Performans Dengesi kurallarına uygun olarak aracı yaklaşık 650 Bg güç seviyesinde konumlandırmış. Bu güç için atmosferik motorlu bir V8 motordan yardım alıyor. İlginç bir şekilde, hem Peugeot hem de Toyota gibi rakiplerinin hibrit sistemleri var.

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Pist otomobili ayrıca, 650 hp güç ile 1000 kg ağırlığında bir gövdeyi taşıyacak. Sıkı durum sadece model bu güç seviyesinde kalmayacak. Atmosferik V8 makineye hibrit sistem eklenecek. Bu sayede model yaklaşık olarak 1000 Bg güç seçeneğine ulaşabilecek.

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Üç varyasyonun görüntüleri ortaya çıkmış durumda. Le Mans yarış otomobili ve pist modelinin, belirgin bir ön ayırıcı, keskin farlar, büyük bir tavan eklentisi ve yükselen bir arka kanada sahip. Modelin yol versiyonu ise daha muhafazakar. Le Mans otomobili ve paletli modelin her ikisinde de merkeze monte edilmiş tek bir koltuk bulunurken, sokak otomobilinde ise arkada ek iki koltuk yer alabilir.


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