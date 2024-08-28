HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. ByLock kullananı da var FETÖ'den hapis cezası bulunanı da! 11 ilde operasyon: 20 kişi yakalandı

ByLock kullananı da var FETÖ'den hapis cezası bulunanı da! 11 ilde operasyon: 20 kişi yakalandı

28.08.2024 07:59
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre 11 ilde FETÖ’ye yönelik düzenlenen “Kıskaç-25” operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda 20 şüpheli yakalandı.

ByLock kullananı da var FETÖ'den hapis cezası bulunanı da! 11 ilde operasyon: 20 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve KOM Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Ankara, Antalya, Çorum, Elazığ, İstanbul, İzmir, Ordu, Samsun, Kahramanmaraş ve Van’da FETÖ’ye yönelik “Kıskaç-25” operasyonları düzenlendi.

Ekran görüntüsü 2024-08-28 075555

Operasyonlar sonucu 20 şüpheli yakalanırken şüphelilerin, örgütün sözde “Askeri mahrem yapılanması” içerisinde faaliyette bulundukları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ve örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatlarının bulunduğu, örgütün kripto haberleşme programı “ByLock” kullanıcısı oldukları, ifade ve teşhislerde adlarının geçtiği ve FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunduğu tespit edildi.

Ekran görüntüsü 2024-08-28 075614

Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda, FETÖ ile mücadelede kararlılık vurgusu yaparak, “FETÖ’ye yönelik operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; FETÖ’cülere göz açtırmayacağız. Terör örgütleri ve onların iş birlikçilerine karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek” ifadelerine yer verdi.

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
fetö Ali Yerlikaya
En Çok Okunan Haberler
Galatasaray taraftarı istifaya çağırdı!

Galatasaray taraftarı istifaya çağırdı!

İkinci el otomobil satışı sil baştan değişti!

İkinci el otomobil satışı sil baştan değişti!

CHP’de Mansur Yavaş iddiası! Cumhurbaşkanı yardımcısı mı olacak?

CHP’de Mansur Yavaş iddiası! Cumhurbaşkanı yardımcısı mı olacak?

Cemal Enginyurt adeta isyan etti: Gelin tutuklayın lan!

Cemal Enginyurt adeta isyan etti: Gelin tutuklayın lan!

Ferahlayan İstanbul'a kötü haber!

Ferahlayan İstanbul'a kötü haber!

Kan donduran olay! 10 yaşındaki çocuk 'gürültü yaptığı' iddiasıyla öldürüldü

Kan donduran olay! 10 yaşındaki çocuk 'gürültü yaptığı' iddiasıyla öldürüldü

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Yazın bir çift Crocs yeter! 1500 TL altı modelleri sizin için seçtik

Yazın bir çift Crocs yeter! 1500 TL altı modelleri sizin için seçtik

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

En iyi yol arkadaşı! Samsonite çantalarda kaçırılmayacak fırsatlar

En iyi yol arkadaşı! Samsonite çantalarda kaçırılmayacak fırsatlar

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.