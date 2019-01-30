HABER

Bylock kullanıcısı 5 FETÖ üyesi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 20:58 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi ve Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen 11 kişiden 5’i tutuklandı.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi ve Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen 11 kişiden 5’i tutuklandı. 6 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı olan sivil, örgütün gizli ve şifreli haberleşme programı olan Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen 12 şüpheli hakkında yakalama kararı alındı. Ankara’da gözaltı kararı verilerek yapılan operasyon sonucunda, Bylock kullanıcısı olduğu içerik tespitleri ile belirlenen 11 şüpheli gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan işlemler sonucunda Ankara nöbetçi sulh ceza hakimliğine tutuklama talepli sevk edilen 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. 6 şüpheli ise adli kontrol koruma tedbiri uygulanarak nöbetçi sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.

PARTNERGünde 18 saat orgazm olan çiften 3 tavsiye!Günde 18 saat orgazm olan çiften 3 tavsiye!
Takla atan kamyonette sıkışan 79 yaşındaki sürücüyü itfaiye kurtardıTakla atan kamyonette sıkışan 79 yaşındaki sürücüyü itfaiye kurtardı
Maçka Parkı'nda ağaçlık alandaki kulübe yandıMaçka Parkı'nda ağaçlık alandaki kulübe yandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kasımpaşa'dan flaş Diagne açıklaması!

Kasımpaşa'dan flaş Diagne açıklaması!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Araları bozuldu, evliliği kurtaramadılar

Araları bozuldu, evliliği kurtaramadılar

CHP'de istifa depremi! Tüm yönetim bıraktı

CHP'de istifa depremi! Tüm yönetim bıraktı

Murat Hazinedar'dan partisine zehir zemberek sözler!

Murat Hazinedar'dan partisine zehir zemberek sözler!

Mustafa Sarıgül, DSP'den Şişli Belediye Başkanı adayı

Mustafa Sarıgül, DSP'den Şişli Belediye Başkanı adayı

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Bursa polisi, 'Mavi Balina' intiharını son anda önledi

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Ankara'da sokak ortasında genç kıza kabusu yaşattı!

Gece yarısı sokak ortasında dehşet! Genç kızı takip edip...

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.