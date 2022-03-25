HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. C, D VE B12 vitaminlerinin bağışıklık sistemine etkisi nedir? Vitamin takviyesi alınmalı mı?

C, D VE B12 vitaminlerinin bağışıklık sistemine etkisi nedir? Vitamin takviyesi alınmalı mı?

25.03.2022 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

D vitamini eksikliği, bağışıklık sisteminin zayıflamasını sonucu hastalıklara davetiye çıkarır. D vitamininin en iyi kaynağı güneş olmakla beraber, D vitamininden zengin besinler; somon, ton balığı, karaciğer, yumurta ve süttür. D vitamini bağışıklığı koruyup geliştirir. D vitamini eksikliği olduğunda kemik erimesi, diyabet, kalp- damar hastalığı, hipoglisemi, kas güçsüzlüğü, yorgunluk ve ağrı olur.

C, D VE B12 vitaminlerinin bağışıklık sistemine etkisi nedir? Vitamin takviyesi alınmalı mı?

Her yaşta bireyin sağlığı için D vitamini seviyelerine baktırması ve uzman tavsiyesi ile D vitamini takviyesi alması gerekir. Diyetisyen Elif Bilgin Baş konu hakkında bilgiler verdi.

C vitamini iyi bir antioksidan ve iyi bir enfeksiyon savardır. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Kuşburnu, domates, soğan, yeşilbiber, kırmızı biber maydanoz, tere, roka, brokoli, karnabahar, ıspanak, portakal, limon, mandalina, kivi gibi besinler en güçlü C vitamini kaynaklarıdır.

B12 VİTAMİNİ DEĞERLERİNE DİKKAT!

B12 vitamini eksikliği; sinir sistemi harabiyetine, depresyona, duygu durum bozukluklarına, hafıza kaybına ve öğrenmede güçlüğe sebep olabilir. Güçlü bir hafızaya sahip olmak ve sabahları dinlenmiş uyanmak, mutsuz ve karamsar ruh halinden kurtulmak için beslenme programında mutlaka B12 vitamini içeren besinlere yer ayrılmalıdır. Yumurta, et, balık, süt, peynir, soya sütü ve yoğurt gibi besinlerde yoğun olarak B 12 vitamini bulunur.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Limonlu ve sirkeli su fayda sağlar mı?Limonlu ve sirkeli su fayda sağlar mı?
Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde net mesaj! "Gündeme dahi gelmemesi gerekir"Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde net mesaj! "Gündeme dahi gelmemesi gerekir"
Küçükçekmece Adliyesi önünde silahlı kavga! 4 ölü, 2 yaralıKüçükçekmece Adliyesi önünde silahlı kavga! 4 ölü, 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Portekiz - Türkiye maçı sonrası olay sözler! "Senin yüzünden kaybettik!"

Son dakika: Portekiz - Türkiye maçı sonrası olay sözler! "Senin yüzünden kaybettik!"

Türkiye'de Uğurcan Çakır'a büyük tepki! ''Ronaldo'yu görünce...''

Türkiye'de Uğurcan Çakır'a büyük tepki! ''Ronaldo'yu görünce...''

Ankara'da öğrencinin öğretmene yaptıkları sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı! O öğretmen konuştu

Ankara'da öğrencinin öğretmene yaptıkları sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı! O öğretmen konuştu

"Nerede olduklarını bilmiyoruz" diyerek açıkladı! "Kaçırıldılar"

"Nerede olduklarını bilmiyoruz" diyerek açıkladı! "Kaçırıldılar"

Ukrayna duyurdu! İşte savaşın biteceği tarih

Ukrayna duyurdu! İşte savaşın biteceği tarih

Öğrenci yurdunda skandal görüntü! Sosyal medyada infial yarattı

Öğrenci yurdunda skandal görüntü! Sosyal medyada infial yarattı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.