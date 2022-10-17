C1 sınıfı ehliyet nedir, şartları nelerdir ve nasıl alınır? C1 sınıfı ehliyet hangi araçları kullanır?

C sınıfı ehliyet türlerinden biri olan C1 sınıfı ehliyet, kamyonet ve çekici kullanmak isteyen sürücüler tarafından merak konusu oluyor. Bu ehliyete sahip olabilmek için ise belirli şartlar karşınıza çıkabiliyor. C1 sınıfı ehliyet nedir, şartları nelerdir ve nasıl alınır?

C1 sınıfı ehliyet nedir?

C sınıfı ehliyet kategorisinde yer alan C1 sınıfı ehliyet, kamyonet ve çekici kullanmak isteyen sürücü adaylarının sahip olması gereken bir ehliyet türüdür. Kullanım alanı oldukça geniş olan bu ehliyet türü hakkında merak edilen detaylara göz atabilirsiniz.

C1 sınıfı ehliyet hangi araçları kullanır?

C1 sınıfı ehliyet; ağırlığı 3500 kilogram ile 7500 kilogram arasında olan ve yük taşımacılığı amacıyla kullanılan kamyonet ve çekicilerin kullanımına izin verir. Belirlenen ağırlıkların üstünde veya altında bulunan kamyonet ve çekicilerin kullanımı için geçerli olmaz.

C1 sınıfı ehliyet şartları nedir?

C1 sınıfı ehliyet şartları arasında 18 yaşını doldurmak ön plana çıkar. 18 yaşını doldurmuş olmanın yanı sıra bu ehliyet türüne sahip olabilmek için gerekli olan bir diğer şart ise B sınıfı ehliyete sahip olmaktır. C1 sınıfı ehliyete sahip olmak isteyen sürücü adaylarının göz önünde bulundurması gereken diğer şartlar şunlardır:

En az ilkokul mezunu olmak

Uygun sağlık raporunu almak

Sürücü belgesinin süresiz olarak geri alınması durumunun olmaması

Ehliyet sınavlarından başarıyla geçmek

C1 sınıfı ehliyet nasıl alınır?

C1 sınıfı ehliyete sahip olmak isteyen sürücü adaylarının B sınıfı ehliyete sahip olmaları gerekir. B sınıfı ehliyete sahip oldukları için C1 sınıfı ehliyeti almak için yeniden teorik sınava girmeleri gerekmez. Bu nedenle, C1 sınıfı ehliyet almak istiyorsanız yalnızca direksiyon sınavından başarıyla geçmeniz yeterli olur.

C1 sınıfı ehliyet fiyatları nedir?

C1 sınıfı ehliyet fiyatları, en çok merak edilen konular arasında yer alır. 2022 yılı için C1 sınıfı ehliyet harç ücreti 1.863,70 Türk lirası olarak belirlenmiştir. Değerli kağıt bedeli, vakıf payı ve eğitim ücretleri belirlenen harç ücretine dahil değildir.

