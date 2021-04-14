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  4. Cadde ortasında şaşırtan anlar! Genç kadın çığlık atıp eşyalarını yola fırlattı

Cadde ortasında şaşırtan anlar! Genç kadın çığlık atıp eşyalarını yola fırlattı

14.04.2021 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Kadıköy'de bunalıma giren genç kadın, sürücülere zor anlar yaşattı. Bağdat Caddesi'nde caddedeki araçların kaputuna vuran, yüksek sesle bağırıp eşyalarını yola savuran kadın, sürücülerden kolonya istedi. Sürücüler yaşananlara isyan etti.

Edinilen bilgiye göre olay geçtiğimiz gün öğlen saatlerinde Kadıköy’de bulunan Bağdat Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre psikolojik sorunlar yaşayan genç bir kadın cadde üzerinde yüksek sesle bağırdıktan sonra kıyafetlerini yola savurarak, trafiği tehlikeye attı.

BABASI SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI

Geç kadını sakinleştirmeye çalışan babası trafikte yol ortasında yoğun bir çaba sergiledi. Babası ne yapsa da sakinleşmeyen genç kadın lüks caddede araçların kaputlarına vurarak, caddeyi birbirine kattı.

SÜRÜCÜLERDEN KOLONYA İSTEDİ

Bazı sürücülerden kolonya isteyen kadına, sürücüler tepki gösterdi. Caddede ilerleyen genç kadın yürüyerek gözden kayboldu.

İHA

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İstanbul Kadıköy

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