Cadde ortasındaki kanlı hesaplaşma kameralara yansıdı

Edirne’nin İpsala ilçesine iki kardeş, köpeklerini öldürdüklerini iddia ettikleri şahsı sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, İpsala ilçesine bağlı bağlı Kumdere köyünde yaşanan olayda İbrahim Kaplan, bir süre önce aynı köyde yaşayan Ö.D. ve kardeşi S.D.’ye ait köpekleri tüfekle ateş ederek öldürdü. Kardeşlerin şikayeti üzerine Kaplan’a, Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne Şube Müdürlüğünce para cezası kesildi. Ö.D. ve kardeşi S.D., İpsala merkezdeki Enez Caddesi üzerinde köpeklerini öldürdüğünü öne sürdükleri İbrahim Kaplan’la karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ö.D. ve S.D., Kaplan’ı bıçak ve baltayla saldırarak ağır yaraladı. Yaşanan kavganın görüntülerini ise cadde üzerinde bulunan bir inşaat işçisi kameraya aldı.

Bu sırada çevredekiler, iki kardeşin elinden bıçak ve baltayı alıp durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İbrahim Kaplan, çağrılan ambulansla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ö.D. ve S.D. ise polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan İbrahim Kaplan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaplan’ın bugün İpsala’ya bağlı Kumdere Köyü’nde toprağa verileceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.



