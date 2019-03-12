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Cadde sebze tarlasına döndü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 08:13 | Son Güncelleme

Bursa'daki Yıldırım ilçesi Duaçınarı Mahallesi Kırkpınar Caddesi’nde meydana gelen kaza sonrası cadde tanınmaz hale geldi. Sebze yüklü bir kamyonetin Bulgaristan plakalı bir otomobille çarpışması sonucu cadde sebze tarlasına döndü.

Çarpışmanın etkisiyle savrulup trafik ışığına ve ağaçlara çarpan kamyonette bulunan sürücü, eşi ve çocukları yaralandı. Kaza sonrası yola saçılan sebzeler belediye ekipleri tarafından temizlendi.

Kamyonetle otomobil çarpıştı: 3'ü çocuk, 4 yaralı

Bursa'da, sebze yüklü kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada, 3’ü çocuk, 4 kişi yaralandı. Kaza, saat 01.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Duaçınarı Mahallesi Kırkpınar Caddesi’nde meydana geldi.
Muhammed Elmecariş (25) yönetimindeki 16 JC 572 plakalı sebze yüklü kamyonet, Celil Şen yönetimindeki K 7026 BB Bulgaristan plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulup trafik ışığına ve ağaçlara çarpan kamyonetteki sürücü Elmecariş'in eşi Şifa (25) ile çocukları Mariya (5), Şahin (3), Yakin (1) yaralandı.
Yaralılar, çağrılan ambulanslarla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kaza sonrası yola saçılan sebzeler, belediye ekiplerince temizlendi. (DHA)
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Anahtar Kelimeler:
Bursa kamyonet Kaza

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