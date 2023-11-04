Cadılar Bayramı partisinde bir kadını öptüğünü zanneden adam şaşkınlığını gizleyemedi! Hiç beklemediği bir olay yaşadı

Sosyal medyadan paylaşılan bir Cadılar Bayramı konseptli partisinde kaydedilen anlar viral olmayı başardı. Genç kadını öpmek için yaklaşan adam kadının arkasını dönmesiyle büyük bir şok yaşadı. Çünkü adamın sadece bir maskeyi öptüğü eğlenceli anlar ortaya çıktı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Partide bulunan rastgele bir kadını öpmeye çalışan bir adama ait görüntüler binlerce beğeni ve yorum topladı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Kadınlarla olabilecek maksimum ilişkim" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Maske olduğunu fark edemediğine inanamıyorum" yorumunu ekledi.