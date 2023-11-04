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    4. Cadılar Bayramı partisinde bir kadını öptüğünü zanneden adam şaşkınlığını gizleyemedi! Hiç beklemediği bir olay yaşadı

    Cadılar Bayramı partisinde bir kadını öptüğünü zanneden adam şaşkınlığını gizleyemedi! Hiç beklemediği bir olay yaşadı

    04.11.2023 11:00 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekmeyi başararak gündem yarattı. Söz konusu görüntülerde Cadılar Bayramı partisinde ismi açıklanmayan bir adam maskeli bir kostüm giyen kadının yanına yaklaştı. Kadını öpmek için hamle yapan adam hayatının en büyük şaşkınlıklarından birini yaşarken o anlar sosyal medyanın gündemine oturdu.

    Sosyal medyadan paylaşılan bir Cadılar Bayramı konseptli partisinde kaydedilen anlar viral olmayı başardı. Genç kadını öpmek için yaklaşan adam kadının arkasını dönmesiyle büyük bir şok yaşadı. Çünkü adamın sadece bir maskeyi öptüğü eğlenceli anlar ortaya çıktı.

    SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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    Partide bulunan rastgele bir kadını öpmeye çalışan bir adama ait görüntüler binlerce beğeni ve yorum topladı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Kadınlarla olabilecek maksimum ilişkim" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Maske olduğunu fark edemediğine inanamıyorum" yorumunu ekledi.

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