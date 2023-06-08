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Çadırın içinden parçalanmış araba çıktı! Kamuflaj olarak kullanmışlar, müzik açıp... Sökülen parçalar da başka arabada!

08.06.2023 13:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay’ın İskenderun ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. Bir şahıs, otomobilinin çalındığına dair ihbar yapınca ekipler çalışma başlattı ve çalınan otomobil, deprem çadırında parçalanmış halde bulundu. Otomobilin parçalarının bir başka otomobile monte edildiği belirlenirken, polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelilerin çadırı kamuflaj olarak kullandığı ve parçalama sesleri duyulmasın diye ses sistemiyle müzik açtığı belirlendi.

Çadırın içinden parçalanmış araba çıktı! Kamuflaj olarak kullanmışlar, müzik açıp... Sökülen parçalar da başka arabada!

Esentepe Mahallesi Şehit Jandarma Mevlüt Küçük Caddesi’nde C.Ü.'ye ait park halindeki otomobil, 6 Haziran'da çalındı. C.Ü’nün ihbarı üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, mobese kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan araştırmada, çalınan araç, Kocatepe Mahallesi 359 Sokak’ta kurulan bir deprem çadırında bulundu. Otomobilin parçalara ayrıldığı, parçaların da 363 Sokak’ta park halindeki başka bir otomobile monte edildiği saptandı.

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MÜZİK AÇIP PARÇALAMIŞLAR

Polisin yaptığı incelemelerde otomobili çalan kişi veya kişilerin çadırı kamuflaj olarak kullandıkları, şüphelilerin parçalama sırasında seslerin duyulmaması için ses sistemiyle müzik açtığı tespit edildi.

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Olay yeri inceleme ekipleri, parmak izi aldı. Parçalanan otomobilden ve parçaların takıldığı diğer otomobilden deliller toplandı. Ekipler, iki araca da el koydu.

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Polis, olayın aydınlatılması ve şüphelilerin tespit edilip yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

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