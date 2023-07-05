HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Çadırkentte yangın! 50 çadır kül oldu: Depremzedelerin eşyaları kullanılamaz hale geldi

Çadırkentte yangın! 50 çadır kül oldu: Depremzedelerin eşyaları kullanılamaz hale geldi

05.07.2023 18:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 Şubat depremin ardından büyük yara alan Hatay'dan bir kez daha faciadan dönüldü. Kırıkhan ilçesinde 87 çadırın bulunduğu çadırkentte 50 çadır küle döndü. Depremzede vatandaşların eşyaları ise kullanılamaz hale geldi. Can kaybının yaşanmadığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çadırkentte yangın! 50 çadır kül oldu: Depremzedelerin eşyaları kullanılamaz hale geldi

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde depremzedelerin kaldığı çadırkentte çıkan yangında 50 çadır yandı. Can kaybının yaşanmadığı yangında büyük hasar meydana geldi.

a2

Kırıkhan'ın Bahçelievler Mahallesi'nde AFAD'a ait 87 çadırın bulunduğu çadırkentte öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bir çadırda çıkıp rüzgarın etkisiyle kısa sürede diğerlerine sıçrayan yangına Hatay Büyükşehir ile bölgede görev yapan diğer belediyelere ait ekipler müdahale etti. Çadırlarda kalanlar dışarı çıkarak güvenli bölgeye geçti. Çadırdan çadıra geçen yangın yaklaşık 1 saat süren çalışmayla kontrol altına alındı. 87 çadırın 50'si tamamen yanarken vatandaşlara ait eşyalar da kül oldu.

a3

Can kaybının yaşanmadığı yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. (DHA)

a4

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tarlada mısır sularken... Kan donduran olay!Tarlada mısır sularken... Kan donduran olay!
Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyorBu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor
Garsona mimikleriyle mesaj vermeye çalışmışGarsona mimikleriyle mesaj vermeye çalışmış
Anahtar Kelimeler:
yangın çadır

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Gülücükler saçtı, espriler yaptı

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Gülücükler saçtı, espriler yaptı

Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak! O airfryerda 460 TL indirim

Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak! O airfryerda 460 TL indirim

Herkesi şaşkına çevirdi! Ölen balinanın bağırsaklarından servet çıktı

Herkesi şaşkına çevirdi! Ölen balinanın bağırsaklarından servet çıktı

Hastanenin otoparkında hemşire diyaliz hastasıyla cinsel ilişkiye girdi

Hastanenin otoparkında hemşire diyaliz hastasıyla cinsel ilişkiye girdi

Kiğılı yeni sezon ürünlerinde indirim başladı! Her tarza uygun en havalı parçaları keşfedin

Kiğılı yeni sezon ürünlerinde indirim başladı! Her tarza uygun en havalı parçaları keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.