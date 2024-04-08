Çağla Şıkel'in dudaklarındaki değişim görenleri şaşırttı! "Dudak gruptan ayrıldı"

Emre Altuğ ile biten evliliğinden sonra özel hayatını uzun süre gözlerden uzak tutan Çağla Şıkel daha sonra Naim Gönenli ile yaşadığı aşkla gündeme gelmişti.

Sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen ünlü manken bu kez Instagram hesabından paylaştığı son videoyla gündeme geldi.

Hem fiziği, hem de güzelliğiyle dikkat çeken Şıkel'in videoda dudaklarındaki eşitsizlik ve şekil orantısızlığı göze çarptı.

"TAVŞAN DİŞİ YAPTIRMIŞ"

Tavşan dişi yaptırdığı iddia edilen mankene sosyal medyada yorum yağdı.

Şıkel'e, "Dudak gruptan ayrıldı", "Dişlere perde çektim", "Yan etli yapmış", "Dudaklarına ne yaptın", "Tavşan dişi yaptırmış", "Dudakların sarkıyor, şekerim" gibi yorumlar yapıldı.







