MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Çağla Şıkel'in dudaklarındaki değişim görenleri şaşırttı! "Dudak gruptan ayrıldı"

Çağla Şıkel'in dudaklarındaki değişim görenleri şaşırttı! "Dudak gruptan ayrıldı"

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
08.04.2024 09:08
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özel hayatıyla son dönemde sık sık gündeme gelen manken ve sunucu Çağla Şıkel'in son paylaşımı görenleri şaşırttı. Ünlü mankenin son videosunda dudaklarındaki eşitsizlik ve şekil orantısızlığı dikkat çekti. Şıkel'e sosyal medyada yorum yağdı.

Çağla Şıkel'in dudaklarındaki değişim görenleri şaşırttı! "Dudak gruptan ayrıldı"

Emre Altuğ ile biten evliliğinden sonra özel hayatını uzun süre gözlerden uzak tutan Çağla Şıkel daha sonra Naim Gönenli ile yaşadığı aşkla gündeme gelmişti.

Sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen ünlü manken bu kez Instagram hesabından paylaştığı son videoyla gündeme geldi.

çağla222

Fena yakalanmıştı! Şimdi de o isimle... Fena yakalanmıştı! Şimdi de o isimle...

Hem fiziği, hem de güzelliğiyle dikkat çeken Şıkel'in videoda dudaklarındaki eşitsizlik ve şekil orantısızlığı göze çarptı.

çağla11111

"TAVŞAN DİŞİ YAPTIRMIŞ"

Tavşan dişi yaptırdığı iddia edilen mankene sosyal medyada yorum yağdı.

çağla3

Şıkel'e, "Dudak gruptan ayrıldı", "Dişlere perde çektim", "Yan etli yapmış", "Dudaklarına ne yaptın", "Tavşan dişi yaptırmış", "Dudakların sarkıyor, şekerim" gibi yorumlar yapıldı.

Vitrin


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Oğlu müstehcen sahnelerini çekti! Yerden yere vurdularOğlu müstehcen sahnelerini çekti! Yerden yere vurdular
Fena yakalanmıştı! Somer Şef hızlı çıktıFena yakalanmıştı! Somer Şef hızlı çıktı
Nafaka krizinde Demet Şener'den olay sözler! İbrahim Kutluay'ın kira geliri dikkat çektiNafaka krizinde Demet Şener'den olay sözler! İbrahim Kutluay'ın kira geliri dikkat çekti
Anahtar Kelimeler:
Çağla Şıkel sosyal medya ele
En Çok Okunan Haberler
Rasim Ozan ile Ahmet Çakar Beyaz Futbol'da birbirine girdi!

Rasim Ozan ile Ahmet Çakar Beyaz Futbol'da birbirine girdi!

İmamoğlu'ndan Erdoğan'a: Siyasi geleceği için endişelenmeli!

İmamoğlu'ndan Erdoğan'a: Siyasi geleceği için endişelenmeli!

Fenerbahçe-Galatasaray maçı dünya basınında gündeme oturdu!

Fenerbahçe-Galatasaray maçı dünya basınında gündeme oturdu!

Kredi kartı büyümesinde bir yıl sonra ilk kez oluyor

Kredi kartı büyümesinde bir yıl sonra ilk kez oluyor

Dizi aşkı gerçek mi oldu? Birlikte yakalanınca...

Dizi aşkı gerçek mi oldu? Birlikte yakalanınca...

Ramazan Bayramı’nda cep yakan trafik cezasına dikkat!

Ramazan Bayramı’nda cep yakan trafik cezasına dikkat!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

En gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

En gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Bir tişörtten çok daha fazlası! Hazır indirimdeyken kaçırmayın

Bir tişörtten çok daha fazlası! Hazır indirimdeyken kaçırmayın

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.