Cakarta'da nostaljik araba koleksiyonu ilgi çekiyor

CAKARTA (AA) - Endonezya'nın başkenti Cakarta'daki galeride sergilenen nostaljik araçlar ilgi çekiyor.

Başkentin güneyinde bulunan "Hauwke" adlı galeri, 1908'den 1970’lere kadar uzanan çeşitli modeldeki klasik arabaları ve eski dönemi yansıtan tasarımıyla ziyaretçilerini geçmişe götürüyor.

Galerinin işletmecisi Laurent Setjodiningrat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, klasik araç tutkunu babası Hartawan'ın Avustralya’daki eğitimi sonrası 1979’dan bu yana uzun süren birikimi sonucunda bu koleksiyonu oluşturduğunu belirterek, "Koleksiyonunu sergilemek için de arabaların üretildiği döneme özgü kafeterya, akaryakıt pompası ve çeşitli süslemelerin yer aldığı özel galeri alanı tasarladı.'' diye konuştu.

Galerinin 2008’den bu yana faaliyette olduğunu, 60'tan fazla klasik araç bulunduğunu ve babası sayesinde kendisinin de klasik araç tutkunu olduğunu dile getiren Setjodiningrat, galerilerindeki atölyede yenileme ve tamir işleriyle de klasik otomobillere hayat verdiklerini kaydetti.

Sahip oldukları bazı eski model araçların nadir bulunduğuna dikkati çeken Setjodiningrat, koleksiyondaki 1938 model BMW 328 Roadster gibi bazı klasik arabaların dünyada sayılı olduğunu söyledi.