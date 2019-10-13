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Cakarta'da nostaljik araba koleksiyonu ilgi çekiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 11:14 | Son Güncelleme

Endonezya'da 1908-1970 yıllarında üretilen arabalar, sergilendikleri galeriyi ziyaret edenleri geçmişte yolculuğa çıkarıyor - Klasik arabaların üretildiği dönemden esinlenilerek tasarlanan galeri, meraklılarına birbirinden farklı modelde onlarca klasik arabayı görme fırsatı sunuyor

CAKARTA (AA) - Endonezya'nın başkenti Cakarta'daki galeride sergilenen nostaljik araçlar ilgi çekiyor.

Başkentin güneyinde bulunan "Hauwke" adlı galeri, 1908'den 1970’lere kadar uzanan çeşitli modeldeki klasik arabaları ve eski dönemi yansıtan tasarımıyla ziyaretçilerini geçmişe götürüyor.

Galerinin işletmecisi Laurent Setjodiningrat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, klasik araç tutkunu babası Hartawan'ın Avustralya’daki eğitimi sonrası 1979’dan bu yana uzun süren birikimi sonucunda bu koleksiyonu oluşturduğunu belirterek, "Koleksiyonunu sergilemek için de arabaların üretildiği döneme özgü kafeterya, akaryakıt pompası ve çeşitli süslemelerin yer aldığı özel galeri alanı tasarladı.'' diye konuştu.

Galerinin 2008’den bu yana faaliyette olduğunu, 60'tan fazla klasik araç bulunduğunu ve babası sayesinde kendisinin de klasik araç tutkunu olduğunu dile getiren Setjodiningrat, galerilerindeki atölyede yenileme ve tamir işleriyle de klasik otomobillere hayat verdiklerini kaydetti.

Sahip oldukları bazı eski model araçların nadir bulunduğuna dikkati çeken Setjodiningrat, koleksiyondaki 1938 model BMW 328 Roadster gibi bazı klasik arabaların dünyada sayılı olduğunu söyledi.

Setjodiningrat, galerilerinin, spor, askeri araç ve limuzin gibi çeşitli modellerde Avrupa ve Amerika’ya ait özenle seçilmiş sıra dışı arabalardan oluştuğunu ifade etti.

- Galeride ilk devlet başkanının 5 makam aracı bulunuyor

Endonezya’nın ilk Devlet Başkanı Ahmed Sukarno’nun kullandığı makam araçlarından 5’inin galerilerinde olduğunu anlatan Setjodiningrat, bu araçların klasik olmasının yanında tarihi özelliğinden dolayı kendileri için ayrı yerinin olduğunu ve özenle baktıklarını dile getirdi.

Setjodiningrat, galerilerini düğün fotoğrafı çekimi ve klasik arabalarını dizi, film ve reklam çekimleri için kiraladıklarını sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Cakarta Endonezya hauwke klasik araba Koleksiyon

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