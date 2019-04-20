Çakmağa gizlenen uyuşturucu polisin dikkatinden kaçmadı

AYKUT KARADAĞ/YUSUF SOYKAN BAL - Başkentte uyuşturucu ile mücadele kapsamında zehir tacirlerine göz açtırmayan polis, iki ayrı operasyonda biri cezaevi firarisi 3 uyuşturucu satıcısını yakaladı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü bünyesinde Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticaretinin engellenmesi ve gençleri zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

- Yenimahalle'de zehir tacirlerine operasyon

Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Yenimahalle'de iki farklı otomobille uyuşturucu madde satışı yapıldığı istihbaratına ulaştı.

Bunun üzerine iki otomobili de takibe alan ekipler, uyuşturucu satıcılarına yönelik iki ayrı operasyon düzenledi.

- Sahte kimlikli uyuşturucu satıcısı, cezaevi firarisi çıktı

Ekiplerin yaptıkları istihbarat çalışması sonucu belirlenen iki araçtan 06 BFG 768 plakalı lüks otomobil Batıkent Ergazi Mahallesi'nde durduruldu. Otomobilde ve şüpheliler Kürşat İ. ve Yener S'nin üst aramasında, herhangi bir suç unsuruna rastlayamayan polis, dedektör köpekle de arama yaptı.