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Çakmağa gizlenen uyuşturucu polisin dikkatinden kaçmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2019 11:24 | Son Güncelleme

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında zehir tacirlerine göz açtırmayan polis, iki ayrı operasyonda biri cezaevi firarisi 3 uyuşturucu satıcısını gözaltına aldı - Benzinli çakmağın fitil kısmının olmadığını fark eden polis, çakmağı açınca uyuşturucuyla karşılaştı

AYKUT KARADAĞ/YUSUF SOYKAN BAL - Başkentte uyuşturucu ile mücadele kapsamında zehir tacirlerine göz açtırmayan polis, iki ayrı operasyonda biri cezaevi firarisi 3 uyuşturucu satıcısını yakaladı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü bünyesinde Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticaretinin engellenmesi ve gençleri zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

- Yenimahalle'de zehir tacirlerine operasyon

Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Yenimahalle'de iki farklı otomobille uyuşturucu madde satışı yapıldığı istihbaratına ulaştı.

Bunun üzerine iki otomobili de takibe alan ekipler, uyuşturucu satıcılarına yönelik iki ayrı operasyon düzenledi.

- Sahte kimlikli uyuşturucu satıcısı, cezaevi firarisi çıktı

Ekiplerin yaptıkları istihbarat çalışması sonucu belirlenen iki araçtan 06 BFG 768 plakalı lüks otomobil Batıkent Ergazi Mahallesi'nde durduruldu. Otomobilde ve şüpheliler Kürşat İ. ve Yener S'nin üst aramasında, herhangi bir suç unsuruna rastlayamayan polis, dedektör köpekle de arama yaptı.

Polis, araç içerisinde arama yaparken aracın ön konsol bölümünde görünür vaziyette duran benzinli çakmağın fitil kısmının olmadığını fark ederek inceledi.

Çakmağın alt kısmını söken ekip, 2,25 gram 7 alüminyum folyoya sarılmış kokain ele geçirdi.

Gözaltına alınan Kürşat İ. ve Yener S, Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği'ne götürüldü.

Emniyette işlemlerine başlanan şüphelilerden Kürşat İ'nin beyan ettiği sürücü belgesinin de sahte ve asıl kimliğinin Özgür E.A. olduğu belirlendi.

Ayrıca Özgür E.A'nın 8 ayrı suçtan arandığı ve 25 ayrı suçtan ise kaydının bulunduğu öğrenildi.

- Hastane çevresinde uyuşturucu satıyormuş

Ekiplerin belirlediği diğer otomobildeki şüphelinin ise genellikle Yenimahalle Devlet Hastanesi civarında dolaşarak uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edildi.

Bunun üzerine polisin takibe aldığı araç, Yenimahalle Devlet Hastanesi yakınlarında durduruldu.

Araçta bulunan Hüseyin D'nin üzerinde ve evinde yapılan aramada, satışa hazır halde 5 paket esrar ve bir hassas terazi ele geçirildi.

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