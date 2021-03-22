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Çaldıkları eşyaları satarken suçüstü yakalandılar

22.03.2021 00:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de bir bağ evinden hırsızlık yapan şüpheliler, çaldıkları eşyaları satmaya çalışırken suçüstü yakalandı.

Çaldıkları eşyaları satarken suçüstü yakalandılar

Geçtiğimiz Cuma günü Keskin ilçesi Büyükceceli köyü sınırlarındaki bir bağ evinden çeşitli bakır eşyalar ile tarım aletlerinin çalınması üzerine Keskin İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptığı araştırma ve soruşturmada, yaşanan hırsızlık olayının failleri tespit edildi. Şüphelilerin, köye kısa süre önce hurdacı olarak gelen M.A. (25) ve C.E. (24) olduğu belirlendi.

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SATMAYA ÇALIŞTIKLARI SIRADA YAKALANDILAR

Şüpheliler, çaldıkları malzemeleri aynı gün kent merkezinde ikinci el eşya alan bir işyerine satmaya çalıştıkları sırada jandarma ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. yapılan araştırmada Ayrıca şüphelilerden C.E.'nin geçtiğimiz yıllarda aynı köyde yaşanan çapa makinesi hırsızlığı olayının da faili olduğu belirlendi.

Hırsızlık suçundan birçok kaydı bulunan şüpheliler M.A. VE C.E., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. (DHA)

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