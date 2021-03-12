HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çaldıkları kabloları yakarken yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Çaldıkları kabloları yakarken yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

12.03.2021 13:45 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman’da çaldıkları 2 bin 680 metre uzunluğundaki bakır kabloyu plastiklerinden arındırmak için ormanlık alanda yakarken jandarma tarafından yakalanan 3 hırsızlık şüphelisi, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), merkeze bağlı Başkışla köyünde bir telekomünikasyona ait 2 bin 680 metre uzunluğundaki bakır kablonun çalınması üzerine çalışma başlattı.

Karaman’da çaldıkları 2 bin 680 metre uzunluğundaki bakır kabloyu plastiklerinden arındırmak için ormanlık alanda yakarken jandarma tarafından yakalanan 3 hırsızlık şüphelisi, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), merkeze bağlı Başkışla köyünde bir telekomünikasyona ait 2 bin 680 metre uzunluğundaki bakır kablonun çalınması üzerine çalışma başlattı. JASAT, izini sürdükleri kablo hırsızları Y.E., K.T. ve M.Y. isimli şahısları çaldıkları metrelerle uzunluğundaki kabloyu Konya’nın Güneysınır ilçesinde ormanlık alanda yakarken suçüstü yakaladı. Kablo hırsızları İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine kondu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERRegl, ağda derken tüm sorular cevabını buldu! Aycan'dan sonra Mert'ten de iç çamaşırı açıklaması geldiRegl, ağda derken tüm sorular cevabını buldu! Aycan'dan sonra Mert'ten de iç çamaşırı açıklaması geldi
Yer: İstanbul! Çok sayıda polis katıldı, araçlar didik didik arandıYer: İstanbul! Çok sayıda polis katıldı, araçlar didik didik arandı
Bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldıBakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den kar, yağmur ve fırtına uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

Meteoroloji'den kar, yağmur ve fırtına uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

İzmir'de kan donduran cinayet! Çekyatın içinde battaniyeye sarılı halde cansız bedeni bulundu

İzmir'de kan donduran cinayet! Çekyatın içinde battaniyeye sarılı halde cansız bedeni bulundu

Acun Survivor'dan ayrılmasını istemişti! Kararını gözyaşları içinde açıkladı

Acun Survivor'dan ayrılmasını istemişti! Kararını gözyaşları içinde açıkladı

Survivor'da ünlü isme diskalifiye şoku! Kararı Doktor Metin Kuş verdi

Survivor'da ünlü isme diskalifiye şoku! Kararı Doktor Metin Kuş verdi

Gözler o saate çevrildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan tek tek açıklayacak

Gözler o saate çevrildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan tek tek açıklayacak

Otlatırken titrediklerini gördüm, karınları şişip yarıldı

Otlatırken titrediklerini gördüm, karınları şişip yarıldı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 14 bini aştı

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 14 bini aştı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

IKBY, Türkiye'nin tepkisini çeken pul bastırma planının onaylanmadığını açıkladı

IKBY, Türkiye'nin tepkisini çeken pul bastırma planının onaylanmadığını açıkladı

Meteoroloji Uzmanı Şen: Yağışlar etkili olacak

Meteoroloji Uzmanı Şen: Yağışlar etkili olacak

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı: Gözler açıklamada

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı: Gözler açıklamada

Diğer Haberler

Salih Memişoğlu'nun hayatını kaybettiği olayda yeni gelişme! Her şeyi itiraf etti

Salih Memişoğlu'nun hayatını kaybettiği olayda yeni gelişme! Her şeyi itiraf etti

Jandarma astsubay alımı 2021 ne zaman? 1640 astsubay alımı başvuru şartları belli oldu!

Jandarma astsubay alımı ne zaman?

İstanbul'da Yeditepe Huzur Denetimi! Araçlar didik didik arandı

Yer: İstanbul! Çok sayıda polis katıldı, araçlar didik didik arandı

'Ormanın hayaleti' olarak bilinen vaşak, Kahramanmaraş'ta görüntülendi

'Ormanın hayaleti' o ilimizde görüldü

Bitlis'teki helikopter kazasında yaralanan binbaşı Ankara'ya gönderildi

Bitlis'teki helikopter kazasında yaralanan binbaşı Ankara'ya gönderildi

Antalya'da kreşteki şiddete dair yeni görüntüler ortaya çıktı

Kreşteki şiddete dair yeni görüntüler ortaya çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.