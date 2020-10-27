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Çaldıkları kamyonete sahte plaka takan 2 hırsız yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2020 15:54 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Gebze ilçesinden çaldıkları kamyonete sahte plaka takarak kaçan 2 şahıs, Sakarya’da yakalanarak gözaltına alındı.

Çaldıkları kamyonete sahte plaka takan 2 hırsız yakalandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinden çaldıkları kamyonete sahte plaka takarak kaçan 2 şahıs, Sakarya’da yakalanarak gözaltına alındı. Çalıntı araç ise sahibine teslim edildi.
Edinilen bilgiye göre, bir kişinin kamyonetinin çalınması üzerine Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri oto hırsızlarını yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından hırsızlık olayına karışan şahısların Sakarya’da oldukları tespit edildi. Tespit üzerine harekete geçen polis ekiplerince Sakarya’da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda hırsızlık şüphelisi G.U. ve Y.Ö. isimli 2 kişiyi yakalanarak gözaltına alındı.
Ekipler tarafından yapılan incelemede çalınan kamyonet ise sahte plaka takılmış bir vaziyette bulunarak sahibine teslim edildi. Sorgulanmak üzere Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şahıslardan çoğunluğu oto hırsızlığı olmak üzere G.U.’nun 18, Y.Ö.’nün ise 2 farklı suçtan kaydı olduğu belirlendi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çaldıkları kamyonete sahte plaka takan 2 hırsız yakalandı

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