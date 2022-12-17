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Çaldıkları şeyin ne olduğunu öğrenince şoke oldular! 'Radyo sandık'

17.12.2022 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olay, Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşandı. Honaz Milli Parkı'nda çaldıkları fotokapana görüntüleri yansıyan şüpheliler, Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) operasyonunda gözaltına alındı. Şüpheliler fotokapanı radyo sanıp çaldıklarını söyledi.

Çaldıkları şeyin ne olduğunu öğrenince şoke oldular! 'Radyo sandık'

Pamukkale'nin Honaz Milli Parkı'nda yaban hayatının izlenmesi için ağaçlara yerleştirilen fotokapanlardan biri çalındı. Hırsızlığı fark eden Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, jandarmaya bildirdi. Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT, fotokapanı çalanları bulmak için çalışma başlattı. Fotokapanın görüntülediği şüpheliden yola çıkan ekipler, ağaçtan söküp çalan 2 şüpheliyi de belirledi. Kaldıkları adrese 15 Aralık'ta düzenlenen operasyonla çobanlık yapan İ.Y. (56) ve K.A. (28) yakalandı.

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RADYO SANMIŞLAR

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri sonrası adli kontrolle serbest kaldı. Operasyonda ele geçirilen fotokapan ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi. Şüpheliler, jandarmadaki ifadelerinde fotokapanı radyo sandıkları için çaldıklarını söyledi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Hırsız fotokapan

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