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Kaliforniya'nın kuzeyindeki orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2019 11:54 | Son Güncelleme

Sonoma bölgesinin güneyine doğru yayılan yangın nedeniyle "acil durum" ilan edilirken, 180 bin kişi evlerinden tahliye edildi.

Kaliforniya'nın kuzeyindeki orman yangını

Kaliforniya'nın kuzeyinde Sonoma bölgesinde hafta sonu başlayan orman yangınının yayılması nedeniyle eyalette acil durum ilan edildi.

Los Angeles Times gazetesinde yer alan habere göre, California Valisi Gavin Newsom, eyaletin kuzeyinde başlayan "Kincade Yangını"nın yayılması nedeniyle eyalette acil durum ilan edildiğini duyurdu.

220 kilometrekarelik alana yayılan yangın nedeniyle 180 bin kişi evlerinden tahliye edilirken, 2 milyondan fazla kişi elektriksiz kaldı.

Yangının 94 binayı yok ettiği, 17 binada hasara sebep olduğu kaydedildi.

İtfaiye ekipleri, yangının ABD'nin batı kıyılarını kat eden 101 No'lu Karayolu'nun batısına sıçramasından endişe ediyor.

Eyaletin kuzeyinde Sonoma Bölgesi'nden Bogeda Körfezi'ne kadar Rus Nehri Vadisi boyunca etkili olan yangın nedeniyle Windsor, Healdsburg, Sebastopol, Dry Creek ve Santa Rosa şehirlerinin olduğu yerleşimler için tahliye emri verilmişti.

KAYNAK: AA

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Kaliforniya Kincade Yangını orman yangını Sonoma

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