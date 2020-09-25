HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çalılık alanda çıkan yangın yerleşim yerlerine ilerliyor

Çalılık alanda çıkan yangın yerleşim yerlerine ilerliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2020 14:57 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde çalılık alanda başlayan yangın rüzgarın etkisi ile kısa sürede büyüdü.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde çalılık alanda başlayan yangın rüzgarın etkisi ile kısa sürede büyüdü. Yangının yerleşim alanlarına ilerlememesi için itfaiye ekipleri ve mahalleli çalışma yapıyor.
Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Bölücek Mahallesi’nde çalılık alanda başlayan yangın kısa sürede rüzgarında etkisi ile kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye Kdz. Ereğli Orman İşletme ile Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nden çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangının yaşandığı bölgede yol olmaması nedeniyle müdahalede güçlük çekiyor. Mahalle sakinleri hortumlar ve kovalarla su taşıyarak yangına müdahale etmeye çalışırken, sanayi kuruluşlarının çalışanları ise yangına yangın söndürme tüpleri ile müdahale etmeye çalışıyor. Bölgedeki yangının sanayi kuruluşlarına ve yerleşim yerlerine sıçramaması için çalışma başlatan itfaiye ekipleri, yangını kısmen kontrol altına aldı.
Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu çalılık alanda meydana gelen yangının kontrol altına alınmaya çalışıldığını belirterek şu an için sanayi kuruluşları yada yerleşim yerlerine sıçrama durumunun olmadığını ifade etti.
Bölücek Mahallesi Muhtarı İsmail Şişman yangının Cuma namazı saatinde başladığını belirterek, giderekte büyüdüğünü söyledi. Şişman yangının neden çıktığını bilmediklerini ancak Bölücak Mahallesi Çimenciler ve Çevlük Sokak’taki yerleşim yerlerine sıçramaması için Orman İşletme yetkililerinin ve mahalle sakinlerinin önlem almaya çalıştığını dile getirdi.
Bölgede yangın söndürme çalışmaları devam ederken Orman Müdürlüğü yetkilileri yangının ormanlık alanda değil, çalılık alanda çıktığını ifade etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Türkiye onu bu kliple tanımıştı! Yıllar sonra ortaya çıktı Türkiye onu bu kliple tanımıştı! Yıllar sonra ortaya çıktı
Uzman isimden Marmara Denizi’ndeki fayla ilgili açıklamaUzman isimden Marmara Denizi’ndeki fayla ilgili açıklama
Keloğlan Ak Ülke kitabının yazarı Duran Yılmaz kimdir? Duran Yılmaz kitapları nelerdir? İşte Duran Yılmaz’ın hayatı!Keloğlan Ak Ülke kitabının yazarı Duran Yılmaz kimdir? Duran Yılmaz kitapları nelerdir? İşte Duran Yılmaz’ın hayatı!
En Çok Okunan Haberler
Zor günler yaşayan Harika Avcı için ünlü isim devreye girdi
Zor günler yaşayan Harika Avcı için ünlü isim devreye girdi
'Yanlış bir algı oluştu' dedi ve açıkladı: Koronavirüsten korumaz
'Yanlış bir algı oluştu' dedi ve açıkladı: Koronavirüsten korumaz
'Silahlandığı' iddia edilen dernekler hakkında soruşturma
'Silahlandığı' iddia edilen dernekler hakkında soruşturma
Türk eşinin cesur pozları olay oldu!
Türk eşinin cesur pozları olay oldu!
Düğmeye basıldı! Aralarında HDP'li isimler de var
Düğmeye basıldı! Aralarında HDP'li isimler de var
Çok sayıda akademisyen gözaltına alındı
Çok sayıda akademisyen gözaltına alındı
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?
Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Eğitim kurumunda dev vurgun! Çok sayıda gözaltı var
Eğitim kurumunda dev vurgun! Çok sayıda gözaltı var
Ersin Düzen TRT'den ne kadar maaş alıyor? Flaş iddia
Ersin Düzen TRT'den ne kadar maaş alıyor? Flaş iddia
Diğer Haberler
AYM'nin 'çoklu baro' düzenlemesini görüşeceği tarih belli oldu
AYM'nin 'çoklu baro' düzenlemesini görüşeceği tarih belli oldu
Arnavutköy'deki çifte cinayetin altından yasak aşk çıktı
Cifte cinayetin altından yasak aşk çıktı
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan staj yapacak öğrencilerle ilgili flaş açıklama
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan staj yapacak öğrencilerle ilgili flaş açıklama
Uzman isimden Marmara Denizi’ndeki fayla ilgili önemli açıklama! Silivri depremi öncü mü?
Uzman isimden Marmara Denizi’ndeki fayla ilgili açıklama
HDP Eş Genel Başkanı Sancar'dan operasyon açıklaması
HDP'den operasyon açıklaması
Ankara Valiliği'nden yeni koronavirüs kararı! Yasal işlem başlatılacak
Ankara Valiliği'nden yeni karar! Yasal işlem başlatılacak
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.