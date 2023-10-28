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  4. Çalılıkların arasında 6,5 aylık cenin bulundu! 2 sevgili ve 3 hastane çalışanı gözaltına alındı

Çalılıkların arasında 6,5 aylık cenin bulundu! 2 sevgili ve 3 hastane çalışanı gözaltına alındı

28.10.2023 17:42 | Son Güncelleme:
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Malatya’nın Yazıhan ilçesinde çalılıklar arasına bırakılmış 6,5 aylık cenin bulundu. Cenini bölgeye bırakan zanlı ve sevgilisi ile birlikte üç hastane çalışanı gözaltına alındı.

Çalılıkların arasında 6,5 aylık cenin bulundu! 2 sevgili ve 3 hastane çalışanı gözaltına alındı

İddiaya göre, Yazıhan ilçesinde meydana gelen olayda, bölgeye gelen bir kişi tarafından çalılıklar arasına cenin bırakıldığı bilgisine ulaşan polis ekipleri inceleme başlattı.

O NOKTADA 6,5 AYLIK CENİN BULUNDU

Yapılan incelemede belirtilen noktada 6,5 aylık bir cenin bulundu.

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2 SEVGİLİ VE 3 HASTANE ÇALIŞANI GÖZALTINA ALINDI

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Yeşilyurt ilçesi Yavuz Selim Mahallesi’nde ikamet eden F.D. ile sevgilisi H.B.K.’yı gözaltına aldı. Zanlıların ön ifadesi sonrasında hastane çalışanları M.M., K.S.E. ile M.F.U. gözaltına alınırken, bulunan cenin ise adli tıp kurumuna götürüldü.

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Polis merkezinde işlemleri tamamlanan zanlılar ise adliyeye sevk edildi. (İHA)

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