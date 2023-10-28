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'Sürekli mesajlar geliyordu' 4 aydır kayıp olarak aranıyordu! Vahşet ortaya çıktı... Korkunç olayı itiraf etti 'Namus meselesi'

28.10.2023 12:08 | Son Güncelleme:
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Konya’nın Akşehir ilçesinde yaklaşık 4 aydır kayıp olarak aranan 3 çocuk annesi Bedriye Kılıç’ın (35) eşi T.K. (35) tarafından boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınan T.K., eşini öldürüp, cesedini uçurumdan attığını itiraf etti. T.K. basın mensuplarının neden öldürdünüz sorusuna "Namus meselesi" yanıtını verdi. T.K.'nın emniyetteki sorgusunda "Eşimin telefonuna sürekli mesajlar geliyordu. Kıskançlık nedeniyle kavga ettik" dediği öğrenildi.

'Sürekli mesajlar geliyordu' 4 aydır kayıp olarak aranıyordu! Vahşet ortaya çıktı... Korkunç olayı itiraf etti 'Namus meselesi'

Akşehir ilçesinde 6 Temmuz'da kiraz bahçesinde mevsimlik işçi olarak çalışan Bedriye Kılıç için eşi T.K. polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Polisin yaptığı çalışmada, Bedriye Kılıç'ın izine rastlanmadı. Bedriye Kılıç bulunamayınca aileler, bir televizyon programına katıldı. Yayındaki çelişkili ifadeleri ve suçlamaları reddeden T.K., dün program dönüşü memleketi Akşehir’e giderken, Konya Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından şehirlerarası otobüste gözaltına alındı.

"EŞİMİN TELEFONUNA SÜREKLİ MESAJLAR GELİYORDU"

Emniyete götürülen T.K. sorgusunda, “Eşimin telefonuna sürekli mesajlar geliyordu. Kıskançlık nedeniyle kavga ettik. Evde eşimi boğarak öldürdüm. Sonra cesedini otomobile taşıyıp, Akşehir- Isparta kara yolu üzerinde dağlık bir alandaki uçuruma attım” dediği öğrenildi.

"NAMUS MESELESİ"

Konya Numune Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen T.K., basın mensuplarının, “Neden öldürdünüz?” sorusuna “Namus meselesi” diye cevap verdi.

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Polis ekipleri, T.K.'yı yer gösterme işlemleri için eşinin cesedini attığını söylediği bölgeye götürdü. (DHA)

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