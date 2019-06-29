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Çalınan köpeğinin Amerika'ya götürüldüğünü öne sürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2019 15:15 | Son Güncelleme

BURSA’da yaşayan Nail Artuç, 3,5 yıl önce çalındığını iddia ettiği köpeğinin Amerika'ya götürüldüğünü öne sürerek, suç duyurusunda bulundu.  Bursa’da yaşayan Nail Artuç, 7 yıl önce felç geçirdikten sonra kendisine yardımcı olması için ‘Golden retriever’ cinsi yavru bir köpek satın aldı.

Çalınan köpeğinin Amerika'ya götürüldüğünü öne sürdü

Muammer İRTEM- Semih ŞAHİN/BURSA,(DHA)- BURSA’da yaşayan Nail Artuç, 3,5 yıl önce çalındığını iddia ettiği köpeğinin Amerika'ya götürüldüğünü öne sürerek, suç duyurusunda bulundu.
Bursa’da yaşayan Nail Artuç, 7 yıl önce felç geçirdikten sonra kendisine yardımcı olması için ‘Golden retriever’ cinsi yavru bir köpek satın aldı. Tedavi için Ankara’da bir hastaneye giden Artuç, 'Şamata' adını koyduğu komşusu A.O.’ya verdi. A.O.'nun gezdirdiği köpek, iddiaya göre bir çocuk tarafından çalındı. Tedavisini yarım bırakıp Bursa’ya dönen Artuç, köpeğini aramaya başladı. Şamata’nın çocuğun elinden F.Y. isimli çocuğun aldığını, F.Y.’nin köpeği İstanbul’daki H.D.'ye, bu kişinin de Amerika’da yaşayan S.R. isimli kişiye gönderdiğini öğrendi.
Köpeğinin kaybolması ve Amerika’ya gönderilmesinden 5 kişinin sorumlu olduğunu iddia eden Artuç, o dönemde bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu. Artuç, geçen Cuma günü, köpeğinin çalınmasından sorumlu tuttuğu kişilerden F.Y.’nin, bir arkadaşına attığı mesajda “Şamata’nın sahipli olduğunu biliyordum ama İstanbul’daki H.D.’nin baskısından korktum. Köpeği ona gönderdim. O da Amerika’ya gönderdi” diye yazdığını öne sürdü. Şamata’yı özlediğini belirten Artuç, son gelişmelerle birlikte savcılığa tekrar suç duyurusunda bulundu.
Nail Artuç, "Sokakta oynayan çocuk ile Amerika'da en son sahiplenen 5 kişinin birbiriyle olan ilişkilerinin ne yönde olduğunu bilmiyorum. Şu an köpeğimin yaşadığını biliyorum. Döneceğinden eminim. Köpeklerin ortalama yaşam süresi 14 yıl. Benim köpeğim şu an 4- 5 yaşlarında. Köpeğimin beni unutmadığını biliyorum. Yataktan kalktıktan sonra onunla yürüdüm. Yakın çevrem bilir. İlk yatalak duruma düştüğümde ayaklandığım ilk gün yanımda Şamata vardı. Bunu herkes bilir. O yüzden geri geleceğine inanıyorum” dedi.

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Çalınan köpeğinin Amerika'ya götürüldüğünü öne sürdüÇalınan köpeğinin Amerika'ya götürüldüğünü öne sürdüÇalınan köpeğinin Amerika'ya götürüldüğünü öne sürdüÇalınan köpeğinin Amerika'ya götürüldüğünü öne sürdü

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