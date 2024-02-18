HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Çalınan malzemeler için gittiler, buldukları karşısında şaşkına döndüler

Çalınan malzemeler için gittiler, buldukları karşısında şaşkına döndüler

18.02.2024 14:12 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bandırma ilçesinde otodan hırsızlık yapan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Zanlının tarif ettiği adreste yapılan aramada ise, tarihi eser olduğu değerlendirilen sikkeler ele geçirildi.

Çalınan malzemeler için gittiler, buldukları karşısında şaşkına döndüler

Balıkesir’in Bandırma ilçesi Paşamescit Mahallesi ile Çınarlı Mahallesinde meydana gelen otodan hırsızlık olayının zanlısı M.Ü. (15) Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucu yakalandı. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

071220181239556306178

TARİHİ ESER OLDUĞU DEĞERLENDİRİLEN SİKKELER ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan sorgulamada otomobillerden çalınan eşyaların yerini öğrenen ekipler, O.C. (30) isimli şahsın ikametinde yapılan aramalar sonucunda hırsızlığa konu malzemeler bulunarak sahiplerine teslim edildi. İkamet içerisinde yapılan aramalarda ise çalınan malzemelerin yanı sıra tarihi eser olduğu değerlendirilen sikkeler ele geçirildi.

Şüpheli O.C. (30) hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Muhalefetten işlem yapıldı. (İHA)
Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Göz gözü görmüyor! Seferler iptal edildiGöz gözü görmüyor! Seferler iptal edildi
Bakanlar İliç'te açıkladı! '2 bin 700 personel, 800 araç çalışıyor'Bakanlar İliç'te açıkladı! '2 bin 700 personel, 800 araç çalışıyor'
Marmara Denizi'nde batan geminin içi görüntülendiMarmara Denizi'nde batan geminin içi görüntülendi
Anahtar Kelimeler:
Hırsız Bandırma hırsızlık
En Çok Okunan Haberler
Başakşehir ile City Football Group arasında iş birliği anlaşması

Başakşehir ile City Football Group arasında iş birliği anlaşması

Kamyon kamyon şehir dışına taşıyorlar! 55 yıllık rekordan sonra...

Kamyon kamyon şehir dışına taşıyorlar! 55 yıllık rekordan sonra...

Araç sahipleri dikkat! O uygulama yarın başlıyor

Araç sahipleri dikkat! O uygulama yarın başlıyor

Gündem olan o tekerlemeye çok sert tepki: Bu yarım akıllı galiba...

Gündem olan o tekerlemeye çok sert tepki: Bu yarım akıllı galiba...

"Erzurumlular uyanık olsun" diyerek uyardı! Yapılanmanın büyüklüğünü anlata anlata bitiremedi: Anneler kızlarını ikram ediyor

"Erzurumlular uyanık olsun" diyerek uyardı! Yapılanmanın büyüklüğünü anlata anlata bitiremedi: Anneler kızlarını ikram ediyor

Marmara Denizi'nde batan geminin içi görüntülendi

Marmara Denizi'nde batan geminin içi görüntülendi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Isı yalıtımlı, suya dayanıklı Columbia ürünleri indirime girdi

Isı yalıtımlı, suya dayanıklı Columbia ürünleri indirime girdi

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Camper kalitesi! Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor...

Camper kalitesi! Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.