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Çalıntı cep telefonları sahibine teslim edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 17:36 | Son Güncelleme

Batman’da bir iş yerinden çalınan cep telefonları Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.Konu ile ilgili olarak Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, 24 şubatta bir iş yerinde meydana gelen cep telefonu hırsızlığı olayı ile ilgili olarak yapılan titiz çalışma neticesinde hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri tespit edilen E.K.

Çalıntı cep telefonları sahibine teslim edildi

Batman’da bir iş yerinden çalınan cep telefonları Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.
Konu ile ilgili olarak Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, 24 şubatta bir iş yerinde meydana gelen cep telefonu hırsızlığı olayı ile ilgili olarak yapılan titiz çalışma neticesinde hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri tespit edilen E.K. ile yaşı küçük bir şahsın 27 şubatta yakalandığı belirtildi. Şahısların çalmış olduğu 15 telefon sahibine teslim edildi.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

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