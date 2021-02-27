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Çalıntı parayı halay çekerek ATM'ye yüklediler

27.02.2021 09:30 | Son Güncelleme:
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Çalıntı parayı halay çekerek ATM'ye yüklediler

Ankara Emniyeti, vatandaşların cep telefonlarına sızarak mobil banka hesaplarını ele geçiren suç örgütü mensubu 8 şüpheliyi, İstanbul ve Ağrı'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerin, dolandırıcılıktan elde ettikleri parayı ATM'ye yüklerken halay çekip kutlama yaptığı görüntüler ortaya çıktı.

İl Emnniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların cep telefonlarına zararlı yazılım yüklenerek dolandırıcılık yapıldığını tespit etti. Vatandaşların bu linklere tıklamasıyla telefonlarına zararlı yazılım yüklenerek telefonunun ele geçirildiği, cep telefonlarına uzaktan erişim sağlanarak mobil bankacılıklarına giriş yapıldığı anlaşıldı. Şüphelilerin, mağdurların banka hesaplarındaki varlıklarını ve oluşturulan online kredileri çekerek, 3'üncü kişilere ait hesaplar üzerinden kripto para hesaplarına aktardığı ve bu yolla çalınan paranın izini kaybettirdiği ortaya çıkarıldı.

Yapılan tespitler üzerine, çete üyesi 8 kişinin İstanbul ve Ağrı'da bulunan lüks rezidanslardaki konutlarına 23 Şubat Salı günü eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 8 şüpheli, Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilerek sorguya alındı.

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ÇALINTI PARALARI ATM'YE HALAY ÇEKEREK YÜKLEDİLER

Şüphelilerin kaldıkları yerlerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız silah, 100 dolu fişek ile suçta kullanıldığı tespit edilen çok sayıda dijital materyal ile suçta kullanılan hesaplara ait banka kartlarının ele geçirildiği bildirildi. Şüphelilerden ele geçirilen görüntülerden birinde şüphelilerin mağdurlardan çaldıkları paraları ATM'ye yüklerken müzik eşliğinde halay çekip kutlama yaptığı görüldü.

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5 MİLYON TL'LİK HESAP HAREKETİ TESPİT EDİLDİ

Ayrıca, ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesinde, şüphelilerin kendi aralarında haberleşmek için özel programlar kullandıkları, kimlik bilgilerini gizlemek için kod adı kullandıkları ve çok sayıda kişiye ait kimlik ve banka hesap bilgilerinin bulunduğu tespit edildi. Şüphelilerin banka ve kripto para borsalarında bulunan hesap hareketlerinde 5 milyon TL para hareketinin olduğu tespit edildi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Ankara
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