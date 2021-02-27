Çalıntı parayı halay çekerek ATM'ye yüklediler

İl Emnniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların cep telefonlarına zararlı yazılım yüklenerek dolandırıcılık yapıldığını tespit etti. Vatandaşların bu linklere tıklamasıyla telefonlarına zararlı yazılım yüklenerek telefonunun ele geçirildiği, cep telefonlarına uzaktan erişim sağlanarak mobil bankacılıklarına giriş yapıldığı anlaşıldı. Şüphelilerin, mağdurların banka hesaplarındaki varlıklarını ve oluşturulan online kredileri çekerek, 3'üncü kişilere ait hesaplar üzerinden kripto para hesaplarına aktardığı ve bu yolla çalınan paranın izini kaybettirdiği ortaya çıkarıldı.

Yapılan tespitler üzerine, çete üyesi 8 kişinin İstanbul ve Ağrı'da bulunan lüks rezidanslardaki konutlarına 23 Şubat Salı günü eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 8 şüpheli, Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilerek sorguya alındı.

ÇALINTI PARALARI ATM'YE HALAY ÇEKEREK YÜKLEDİLER

Şüphelilerin kaldıkları yerlerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız silah, 100 dolu fişek ile suçta kullanıldığı tespit edilen çok sayıda dijital materyal ile suçta kullanılan hesaplara ait banka kartlarının ele geçirildiği bildirildi. Şüphelilerden ele geçirilen görüntülerden birinde şüphelilerin mağdurlardan çaldıkları paraları ATM'ye yüklerken müzik eşliğinde halay çekip kutlama yaptığı görüldü.