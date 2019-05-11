CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, "Çalışan annelere ücretsiz kreş hakkı sağlanmalıdır. Yasalar her ne kadar 100-150 arasında kadın çalışanı olan işverene emzirme odası, 150'den çok kadın çalışanı olan iş yerlerine de kreş açma zorunluluğu yüklemişse de bu sorumluluk kağıt üzerinde kalmaktadır." ifadelerini kullandı.

İlgezdi, Anneler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı İlgezdi, "Çalışan annelere ücretsiz kreş hakkı sağlanmalıdır. Yasalar her ne kadar 100-150 arasında kadın çalışanı olan işverene emzirme odası, 150'den çok kadın çalışanı olan iş yerlerine de kreş açma zorunluluğu yüklemişse de bu sorumluluk kağıt üzerinde kalmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

TÜİK verilerine göre, istihdam edilen kadınların yüzde 39’unun, yani 3 milyon 511 bin kadının bakmakla yükümlü en az bir çocuğu olduğunu ancak bakım hizmetinden yararlanabilen kadın sayısının 584 binde kaldığını aktaran İlgezdi, "Emziren çalışanlar için emzirme odaları lüks değil haktır. Cinsiyetine bakılmaksızın çalışan sayısı 20’nin üzerinde olan bütün iş yerlerine emzirme odası açılması ve aynı şekilde çalışan sayısı dikkate alınmaksızın 0-6 yaş grubu çocukların kreş bakım hizmetlerinin işveren tarafından karşılanması gerekmektedir." ifadelerini kullandı.