Çalışan annelerin kendine vakit ayırmasını sağlayacak tüyolar bu içerikte…

Her çalışan annenin hayatını kolaylaştıracak pratik tüyolar!

1. Küçük molaları değerlendirin.

Yoğun bir gün içinde ufak da olsa kendinize molalar vermeniz çok önemlidir. Çünkü birkaç dakikalık da olsa bu ufak molalar, tüm günü daha kolay atlatmanızı sağlar. Örneğin; gün içindeki planları gözden geçireceğiniz ufak bir kahve molası veya uyku öncesi yapacağınız 10 dakikalık bir meditasyon, size düşündüğünüzden çok fayda sağlayabilir.

2. Önceliklerinizi doğru belirleyin.

Gününüzü planlarken önceliklerinizi belirlemeniz gerekir. Bu sayede en önemli işleri önceden bitirip geri kalan işleri daha kolay halledebilirsiniz. Özellikle yoğun emek ve zaman isteyen işleri aradan çıkartarak üzerinizdeki stres yükünden de kurtulabilirsiniz. Böyle bir plan akışı, zamanı verimli kullanarak ihtiyacınız olan dinlenme alanını yaratmanızı sağlar.

3. Sorumlulukları paylaşın.

Evdeki her şeyi tek başınıza yapmak zorunda olmadığınızın farkına varın. Sonuçta işin büyük kısmı sizin omuzlarınızda olsa da eşinizden, varsa diğer çocuklarınızdan, akrabalarınızdan veya arkadaşlarınızdan yardım isteyebilirsiniz. Böylece kendinize daha fazla zaman tanıyabilir ve zorlu süreçleri daha kolay şekilde atlatabilirsiniz.

4. Teknolojiden faydalanın.

Teknoloji, günümüzde market alışverişinden fatura ödemelerine kadar hayatın her alanına ekleyebileceğiniz bir nimet. Dolayısıyla günlük rutinlerde bu tip faydalı teknolojilerden faydalanabileceğinizi unutmayın. Hatta ütü yaparken, yemek pişirirken veya kahve hazırlarken bile yararlanabileceğiniz sayısız akıllı teknoloji mevcut. Bunları biraz araştırarak zamandan fazlasıyla tasarruf sağlamanız mümkün.

5. Mükemmel olmaya çalışmayın.

Hayatta hiçbir şey ve hiç kimse kusursuz değildir. Siz de öyle olmaya çalışmayın ve kendinize biraz esneme payı bırakın. Çünkü mükemmeli beklemek aslında oldukça stresli bir durumdur ve beklentiyi artırarak hayal kırıklığı yaratır. Mesela evin biraz dağılması, işlerin o gün tamamen sonlanmaması veya yemeğin istediğiniz kıvamda pişmemesi hayatın sonu değildir. Bunu bilmek bile günü daha kolay atlatmanızı sağlayabilir.

6. Kendinize ait rutinler oluşturun.

Rutin oluşturmak her zaman önemlidir ancak bu rutinleri sürdürmek için kendinize göre özelleştirmeniz de gerekir. Mesela sabahları 15 dakika erken kalkıp meditasyon yapmak ya da haftanın bir gününü kişisel bakımınıza ayırmak, enerji toplamanızı kolaylaştırabilir. Bu şekilde küçük fakat düzenli rutinler oluşturarak hayatınızda büyük fark yaratabilirsiniz.

7. “Hayır” demeyi öğrenin.

Her şeye “Evet” demek zorunda olmadığınızı hatırlamak isteyebilirsiniz. Çünkü istemeden kabul ettiğiniz her şey üzerinizdeki baskıyı artırır ve gerçekten yapmak istediğiniz şeylere odaklanmanızı önler. Bunun yerine bazen “Hayır” diyebileceğinizi öğrenin ve reddetmenin doğal olduğunu unutmayın. Emin olun, bu sayede daha çok özgürlük kazanacaksınız.

8. Hobilerinize vakit ayırın.

Yoğun bir gün içinde biraz arkanıza rahatlayıp gevşemek için hobilerinize vakit ayırmayı unutmayın. Okumak, yürüyüş yapmak ya da mini dizi izlemek bile olsa her hobi faydalıdır. Çünkü sakinleşerek zihninizi ve bedeninizi dinlendirmenizi sağlar.

9. Fiziksel aktiviteyi ihmal etmeyin.

Fiziksel aktivite bedeninizi ve ruhunuzu canlandırır. Dolayısıyla gün içinde ne kadar yoğun veya yorgun olursanız olun, kısacık yürüyüşler ve egzersizler yapmayı ihmal etmeyin. 15'er veya 30’ar dakikalık ev egzersizleri, yoga seansları veya yürüyüşler daha dinç hissetmenize yardımcı olur. Ayrıca daha güçlü, esnek ve fit bir görünüme kavuşmanızı sağlar.

10. Kendinize şefkatli davranın.

Son olarak; kendinizi ihmal etmeyin ve fazla zorlamayın. Çünkü işler bazen ne kadar zorlasanız da planladığınız gibi gitmeyebilir. Ufak fakat etkili adımlar atarak hayatınızı çok daha dengeli ve düzenli hale getirebilirsiniz. Yine de arada bazı zorlukların ve pürüzlerin çıkabileceğini unutmamalı, bunların suçunu kendinizde aramaktan vazgeçmeli ve öncelikle kendinizi iyi hissetmeye odaklanmalısınız. Bu sayede çevrenizdekilere ve ailenize iyi enerji yayabilir, mutluluğunuzu paylaşarak artırabilirsiniz.