KADIN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Yaşam
  4. Çalışan annelerin kendine vakit ayırmasını sağlayacak tüyolar bu içerikte…

Çalışan annelerin kendine vakit ayırmasını sağlayacak tüyolar bu içerikte…

19.02.2025 17:54
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çalışan anne olmanın zorluğu ortada. Dolayısıyla çalışan anneler için zamanı mümkün olan en verimli şekilde kullanmak kaçınılmaz. Ancak iş, ev, çocuklar ve sosyal hayat arasında denge kurmak bazen imkansız hale gelebiliyor. Yine de kendinize zaman ayırmanız ve hem fiziksel hem ruhsal sağlığınıza iyi bakmanız çok önemli. Peki bu kadar yoğun bir tempo içinde kendinize ihtiyacınız olan zamanı nasıl ayırırsınız?

Çalışan annelerin kendine vakit ayırmasını sağlayacak tüyolar bu içerikte…

Her çalışan annenin hayatını kolaylaştıracak pratik tüyolar!

1. Küçük molaları değerlendirin.

kahve

Yoğun bir gün içinde ufak da olsa kendinize molalar vermeniz çok önemlidir. Çünkü birkaç dakikalık da olsa bu ufak molalar, tüm günü daha kolay atlatmanızı sağlar. Örneğin; gün içindeki planları gözden geçireceğiniz ufak bir kahve molası veya uyku öncesi yapacağınız 10 dakikalık bir meditasyon, size düşündüğünüzden çok fayda sağlayabilir.

2. Önceliklerinizi doğru belirleyin.

plan

Gününüzü planlarken önceliklerinizi belirlemeniz gerekir. Bu sayede en önemli işleri önceden bitirip geri kalan işleri daha kolay halledebilirsiniz. Özellikle yoğun emek ve zaman isteyen işleri aradan çıkartarak üzerinizdeki stres yükünden de kurtulabilirsiniz. Böyle bir plan akışı, zamanı verimli kullanarak ihtiyacınız olan dinlenme alanını yaratmanızı sağlar.

3. Sorumlulukları paylaşın.

aile

Evdeki her şeyi tek başınıza yapmak zorunda olmadığınızın farkına varın. Sonuçta işin büyük kısmı sizin omuzlarınızda olsa da eşinizden, varsa diğer çocuklarınızdan, akrabalarınızdan veya arkadaşlarınızdan yardım isteyebilirsiniz. Böylece kendinize daha fazla zaman tanıyabilir ve zorlu süreçleri daha kolay şekilde atlatabilirsiniz.

4. Teknolojiden faydalanın.

temizlik

Teknoloji, günümüzde market alışverişinden fatura ödemelerine kadar hayatın her alanına ekleyebileceğiniz bir nimet. Dolayısıyla günlük rutinlerde bu tip faydalı teknolojilerden faydalanabileceğinizi unutmayın. Hatta ütü yaparken, yemek pişirirken veya kahve hazırlarken bile yararlanabileceğiniz sayısız akıllı teknoloji mevcut. Bunları biraz araştırarak zamandan fazlasıyla tasarruf sağlamanız mümkün.

5. Mükemmel olmaya çalışmayın.

ev

Hayatta hiçbir şey ve hiç kimse kusursuz değildir. Siz de öyle olmaya çalışmayın ve kendinize biraz esneme payı bırakın. Çünkü mükemmeli beklemek aslında oldukça stresli bir durumdur ve beklentiyi artırarak hayal kırıklığı yaratır. Mesela evin biraz dağılması, işlerin o gün tamamen sonlanmaması veya yemeğin istediğiniz kıvamda pişmemesi hayatın sonu değildir. Bunu bilmek bile günü daha kolay atlatmanızı sağlayabilir.

6. Kendinize ait rutinler oluşturun.

meditasyon

Rutin oluşturmak her zaman önemlidir ancak bu rutinleri sürdürmek için kendinize göre özelleştirmeniz de gerekir. Mesela sabahları 15 dakika erken kalkıp meditasyon yapmak ya da haftanın bir gününü kişisel bakımınıza ayırmak, enerji toplamanızı kolaylaştırabilir. Bu şekilde küçük fakat düzenli rutinler oluşturarak hayatınızda büyük fark yaratabilirsiniz.

7. “Hayır” demeyi öğrenin.

hayır

Her şeye “Evet” demek zorunda olmadığınızı hatırlamak isteyebilirsiniz. Çünkü istemeden kabul ettiğiniz her şey üzerinizdeki baskıyı artırır ve gerçekten yapmak istediğiniz şeylere odaklanmanızı önler. Bunun yerine bazen “Hayır” diyebileceğinizi öğrenin ve reddetmenin doğal olduğunu unutmayın. Emin olun, bu sayede daha çok özgürlük kazanacaksınız.

8. Hobilerinize vakit ayırın.

reading

Yoğun bir gün içinde biraz arkanıza rahatlayıp gevşemek için hobilerinize vakit ayırmayı unutmayın. Okumak, yürüyüş yapmak ya da mini dizi izlemek bile olsa her hobi faydalıdır. Çünkü sakinleşerek zihninizi ve bedeninizi dinlendirmenizi sağlar.

9. Fiziksel aktiviteyi ihmal etmeyin.

yürüyüş

Fiziksel aktivite bedeninizi ve ruhunuzu canlandırır. Dolayısıyla gün içinde ne kadar yoğun veya yorgun olursanız olun, kısacık yürüyüşler ve egzersizler yapmayı ihmal etmeyin. 15'er veya 30’ar dakikalık ev egzersizleri, yoga seansları veya yürüyüşler daha dinç hissetmenize yardımcı olur. Ayrıca daha güçlü, esnek ve fit bir görünüme kavuşmanızı sağlar.

10. Kendinize şefkatli davranın.

hug

Son olarak; kendinizi ihmal etmeyin ve fazla zorlamayın. Çünkü işler bazen ne kadar zorlasanız da planladığınız gibi gitmeyebilir. Ufak fakat etkili adımlar atarak hayatınızı çok daha dengeli ve düzenli hale getirebilirsiniz. Yine de arada bazı zorlukların ve pürüzlerin çıkabileceğini unutmamalı, bunların suçunu kendinizde aramaktan vazgeçmeli ve öncelikle kendinizi iyi hissetmeye odaklanmalısınız. Bu sayede çevrenizdekilere ve ailenize iyi enerji yayabilir, mutluluğunuzu paylaşarak artırabilirsiniz.

Anahtar Kelimeler:
anne sağlıklı yaşam Philips Yaşam Kategorisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.