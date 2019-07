Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay, "İmalat sanayisinde çalışan her iki kadından biri, Türkiye'de bütün sektörlerde çalışan her 10 kadından 1'i tekstil, hazır giyim ve deri sektöründe çalışıyor. Türkiye'nin her yerinde irili ufaklı tekstil, hazır giyim fabrika ve atölyesi görürsünüz. Dokuma, hazır giyim ve deri bölgeler arası gelişmişlik farkını azaltan en önemli alandır." dedi.

Ay, "Dokuma, Hazır Giyim ve Deri" iş kolunun Türkiye'nin en önemli sektörlerinden birisi olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Tekstil ve hazır giyim yılda 25 milyar dolardan fazla ihracat yapılan sektördür. Düzenli olarak yıllık 20 milyar dolar dış ticaret fazlası veren bir sektördür. Her yıl ülkemizin cebine net 20 milyar dolar döviz koyuyoruz. İmalat sanayisinde çalışan kadınların yarısı tekstil ve hazır giyim sektöründe çalışır. İmalat sanayisinde çalışan her iki kadından biri, Türkiye'de bütün sektörlerde çalışan her 10 kadından 1'i tekstil, hazır giyim ve deri sektöründe çalışıyor. Türkiye'nin her yerinde irili ufaklı tekstil, hazır giyim fabrika ve atölyesi görürsünüz. Dokuma, hazır giyim ve deri, bölgeler arası gelişmişlik farkını azaltan en önemli alandır."

- "İmalat sanayisinde emeklilik yaşları aşağıya çekilmeli"

Ay, çalışanların, ücretleri üzerinden ağır vergi yüküne maruz kaldığını belirterek, vergi dilimlerinin çalışanlarının kazançları dikkate alınarak yeniden düzenlenmesi gerektiğini anlattı.