Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay, "İmalat sanayisinde çalışan her iki kadından biri, Türkiye'de bütün sektörlerde çalışan her 10 kadından 1'i tekstil, hazır giyim ve deri sektöründe çalışıyor. Türkiye'nin her yerinde irili ufaklı tekstil, hazır giyim fabrika ve atölyesi görürsünüz. Dokuma, hazır giyim ve deri bölgeler arası gelişmişlik farkını azaltan en önemli alandır." dedi.

Ay, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı kapsamında basın mensuplarıyla restoranda bir araya geldi.

Emekçilerin en önemli paydaşının basın mensupları olduğunu belirten Ay, tüm basın mensuplarının Basın Bayramı'nı kutladı.

Öz İplik İş Sendikasının "Dokuma, Hazır Giyim ve Deri" iş kolunda yer aldığını anımsatan Ay, şunları söyledi:

"Bu yılın ocak ayı verilerine göre iş kolumuzda 1 milyon 42 bin kişi çalışıyor. Sendikalı işçi sayısı ise 95 bin 278. Bu kabul edilemez bir durum. Sendika olarak hedefimiz, iş kolumuzda çalışan işçilerin çoğunluğunun sendikalı ve toplu sözleşmeden yararlanır hale getirilmesidir. Ölçülebilir bir hedef olarak iş kolumuzda en fazla üyeye sahip olma performans kriterini belirledik."