Çalışanlar için haftalık temizlik çizelgesi oluşturma önerileri

Tozları hızla alın.

Pazartesi akşamı eve geldiğinde, günün tüm yorgunluğunu elinde yumuşak bir bezle yüzeylerden silip attığını düşün. Şöyle bir televizyonun tozunu almak, sehpayı parlatmak sadece 5-10 dakikanı alır ama odaya kattığı o taze hava paha biçilemez. Mis gibi kokan bir sprey sıkıp odaya şöyle bir baktığında, "Oh be, evim ne güzelmiş" diyeceksin.

Mutfağın neşesi yerine gelsin.



Salı gününü mutfağına, yani evinin kalbine ayırıyoruz. Yemekten sonra tezgahı pırıl pırıl yapmak, bulaşıkları makineye sevgiyle dizmek aslında harika bir deşarj yöntemi. Buzdolabındaki o unutulmuş sosları, tarihi geçmiş paketleri ayıklamak sana kocaman bir ferahlık alanı açacak.

Banyoda ışıl ışıl bir yenilenme.



Çarşamba günü hafta ortası, yani senin tazelenme vaktin! Duştan sonra aynadaki o su lekelerini saniyeler içinde silmek veya lavaboyu hızlıca bir parlatmak banyona otel konforu katacak. Tertemiz bir banyoda yüzünü yıkamak, güne başlamanın en tatlı ve en temiz yolu. Kendine ayırdığın o bakım saatleri artık çok daha keyifli geçecek.

Zeminlere şöyle bir canlılık katın.

Perşembe akşamı, hafta sonuna bir adım kala zeminleri tazeleyelim. Bütün evi baştan aşağı süpürmene hiç gerek yok; sadece en çok bastığın yerlerden şöyle bir geçmek bile evin havasını bir anda değiştirir.

Dağınıklığa tatlı bir elveda.



Cuma akşamı, hafta sonunun özgürlüğüne giden o güzel kapı! Dışarı çıkmadan veya en sevdiğin diziyi açmadan önce, hafta içinden kalan o küçük dağınıklıkları (hırkalar, kitaplar, fışkıran kağıtlar) hemen yerlerine yerleştir. Cumartesi sabahı uyandığında derli toplu bir salonla karşılaşmak, kahvenin tadını ikiye katlayacak.

Sepetini kurtarıcı yap.



Evin içinde başıboş gezen eşyalar için kendine şık bir sepet edin. Bu sepet senin "dağınıklık savarın" olsun! Etrafta gözünü yoran ne varsa içine doldur, sonra vaktin olduğunda onları yerlerine koyarsın.

Unutma; mükemmel bir ev, içinde en çok mutlu olduğun evdir. Arada bir dağınıklık mı oldu? Hiç dert etme, o sepet her zaman orada seni bekliyor! Şimdi kendine güzel bir kahve ısmarla, sevdiğin bir müziği aç ve bu huzurlu atmosferin tadını doyasıya çıkar.