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Çalışırken aniden göğsünde bir ağrı hissetti! “Doktorlar 3 yıllık ömrüm olduğunu söyledi”

19.07.2022 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

35 yaşındaki Jessica Slee, mekik çekerken göğsünde hafif bir ağrı hissettiğinde kişisel antrenörüyle birlikte spor yapıyordu. Ağrının şiddetlenmesi üzerine Slee doktora gittiğinde ise hiç beklemediği bir durumla karşılaştı. Doktorlar yaptıkları incelemelerin sonucunda genç kadının 3 yıllık ömrü kaldığını söyledi.

Çalışırken aniden göğsünde bir ağrı hissetti! “Doktorlar 3 yıllık ömrüm olduğunu söyledi”

Avustralya’da yaşayan iki çocuk annesi Slee, spor yaptığı sırada göğüs kafesinin hemen altında şiddetli bir ağrı hissetti. Kendisi de hemşire olan genç kadın ağrının ilk başta bir kas ağrısı olduğunu ve spora bağlı olarak anlık bir durum yarattığını düşündü. Ancak ağrının geçmemesi üzerine doktora giden hiç beklemediği bir teşhisle karşılaştı. Slee’nin vücuduna yayılan ve ölümcül bir hale gelen ameliyat edilemez bir kanser hastalığı vardı. Hastalık o kadar nadirdir ki, Jess dünyada bu hastalığa sahip olan 20 kişiden sadece biriydi ve Avustralya'da bilinen tek kişiydi.

“HİKAYEMİN İLHAM OLMASINI İSTİYORUM”

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2014 yılında kanser teşhisi konulduğunda hayatının bir anda değiştiğini dile getiren Slee, “Bana ilk başta bütün değerlerimin normal ve sağlıklı olduğum söylendi. Ancak incelemeler yapıldığında bir tür kemik kanserimin olduğu fark edildi. Kimse bu kadar kötü olacağını düşünmemişti” dedi.

O dönemde nişanlısı Kieran ile evlilik hazırlıkları yaptıklarını dile getiren Slee, “Düğümüne sadece birkaç hafta kala kemoterapi almaya başladım. Beş hafta boyunca yoğun bir tedavi gördüm ve düğünümüzü de yaptık. Çok yorulduğum bir gündü ama her şeye değdi. Hikayemin ilham olmasını istiyorum” diye konuştu.

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“12 AYIM BİLE OLABİLİR”

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2014 yılında teşhisin konulmasından sonra Slee, tedavilerin sonucunda 2016 yılında iyileşme sürecine başladı. Hatta eşi Kieran ile birlikte Declan adında 2017 doğumlu bir erkek ve bir yıl sonra Maddison adında bir kız bebekleri oldu. 2019 yılında kanserin yeniden büyümeye başladığını ifade eden Slee, “Tekrar ettiğinde ne olduğuna dair istatistikleri biliyordum. Eğer kemoterapi hiçbir şey yapmazsa 12 ay yaşayacağım söylendi. Kanseri stabilize ederse, 12-18 ayım olurdu.Küçülürse, 18 aydan üç yıla kadar sürem olurdu.” dedi.

Öleceğinin söylemesinin ardından hayatında pek çok durumun değiştiğini ifade eden Slee, “Öleceğinin söylenmesiyle ilgili, hayatımı daha iyi yönde değiştiren pek çok durum oldu. Şimdi bir fırsat bulduğumda kocam ve çocuklarımla zaman geçiriyorum. Eğer o hareket sırasında ağrım olmasaydı tümör hiç bulunamayacaktı. Sizi rahatsız eden bir şey varsa mutlaka kontrol ettirin. Ertelemeyin” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
kanser
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