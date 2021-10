Çalışırken odaklanmanıza yardımcı olan oda kokusu ve tütsü çeşitleri

Gün içinde duyduğumuz her kokuya bedenimiz ve zihnimiz farklı tepki verir. Kokuların uyarıcı, sakinleştirici, motive edici, rahatlatıcı, dinlendirici etkileri vardır ve her kokunun verdiği his farklıdır. Aslında kokuları kullanarak şifa bulmak veya şifa vermek çok eski bir gelenek. Bitkilerden elde edilen sabit veya uçucu yağların rahatlama, iyileşme gibi amaçlarla kullanılmaya başlanması 6000 yıllık geçmişe sahip. İsterseniz kokuların keyifli dünyasına bir göz atalım.

Uçsuz bucaksız mor bahçelerde koşuyormuş gibi

Lavanta bahçeleri neşelidir, cıvıl cıvıldır, içine girip koşma isteği uyandırır. Baş ağrısına iyi gelir, başımızın belası sivrisinekleri uzaklaştırır, anksiyeteyi yatıştırır, sakinleştirir. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tanısı almış kişilere odaklanmaya yardımcı olarak tavsiye edilir. Düşünün ki lavanta hali hazırda bir noktaya dikkatini toplamayı başaramayanlarda işe yarıyorsa kısa süreli konsantre sıkıntısı olanlara nasıl eder. Acil yetişmesi gereken bir işler, bir türlü bitemeyen sunumlar korksun şimdi, bir parça lavanta hızınıza hız katar.

En sakin kokan koku

Birbirinden güzel kurabiyeler, harika pastalar, odanızı ve evinizi kocaman bir pandispanyaya çevirecek vanilya kokusu kulağınıza nasıl geliyor? Mutfaktan gelen kek kokusunun nasıl keyif verdiğini hatırlarsanız vanilyanın etkisini az çok tahmin edebilirsiniz. Yalnız vanilya ile ilgili uyarıyı başta yapalım, bu kokuyu ya çok seversiniz ya da hiç sevmezsiniz. Sevenler arasındaysanız şanslısınız çalışırken dikkatinizin dağıldığını hissettiğiniz anda hemen vanilyalı oda kokunuzu desteğe çağırabilirsiniz. Bu tatlı ve enerjik koku; kelimenin tam anlamıyla yaşam enerjisini geri verir, siz de çalışmaya kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

Pastoral bir hikaye, aşk kokusu

Bu kokuyu tanıyorsunuz, sevdiğiniz parfümün bütün notalarından, masaj yağlarından saç bakımından, tütsülerden. Ylang ylang, parfüm endüstrisinin bir numaralı çiçeğidir desek yeri. Bu güzel koku; yatıştırıcı, sakinleştirici etkisini öğrendikten sonra sizin de favoriniz olabilir. Havaya yayılan ylang ylang molekülleri modunuz düştüğünde hemen imdadınıza koşar. Efsaneye göre çiçek yeryüzüne bir aşk hikayesinin sonrasında düşer. Aşk aklınıza yüksek doz kalp atışını getirse de ylang ylang bunun tam tersini yapar, kalp atışlarının hızlı atmasını engelleyerek yatıştırıcı etki gösterir, kan basıncını düzenler ve bunları sadece nefis kokusunu yayarak yapar.

Doğanın en narin hediyesi

Kır çiçeklerinin neredeyse en güzeli ve iş zamanlarının motivasyon kaynağı papatyalar, odanızı veya ofisinizi doldurduğunda performansınızın nasıl yükseldiğini siz de fark edeceksiniz. Çoğunlukla uyku bozukluğu olanlara tavsiye edilen papatya, çalışırken odaklanma sorunu yaşayıp işlerini zamanında bitiremeyenler için de birebir. Uyku sorunlarında çoğunlukla papatya çayı tüketilir ama işinizi bitirmek zorunda olduğunuzu düşünürsek size tütsü öneriyoruz. Etrafta mis gibi yayılan koku da aynı etkiyi yapacak. Kokusu kısa sürede yayılarak her nefesinizde sakinleşmenizi sağlayacak ve göz açıp kapayana kadar paydos saatine gelmiş olacaksınız.

Narenciyelerin ferahlık veren kardeşi

Konu ne olursa olsun, çalışırken bedeninizin de zihninizin de dinç olması gerekiyor. Bergamot bu dengeyi sağlamak için var. Hafif tatlı, çiçeksi bir havası olan bergamotu içtiğiniz çaylardan hatırlayabilirsiniz. Parfümler için de vazgeçilmez olan bergamot notaları, oda kokularında da yavaş yavaş hak ettiği yeri almaya başladı. Masanıza, odanızın bir köşesine koyacağınız çubuklu bergamot esanslı oda parfümü ortama hafif hafif enerji yayarak kaygılarınızı alır götürür hatta yetişmeyen işlerin yarattığı sıkıntıyı bile ortadan kaldırır.

Çam kokulu iş saatleri

Şimdi gözlerinizi kapatın ve uçsuz bucaksız çam ormanlarında gezdiğinizi hayal edin. Çam kokusu, biraz ferahlattı değil mi? Çam ağaçlarının kendine has kokusuyla bütün bir günü hiç sıkılmadan çalışarak geçirebilirsiniz. Nedenini de söyleyelim, antidepresan etki gösteren bu koku zihninizi dinlendirip sizi sakinleştirir ve tam masadan kalkmak istediğiniz zamanlarda çalışma enerjinizi yerine getirir. Oda parfümlerinin, çamaşır deterjanlarının, yer silmekte kullandığımız malzemelerin çam kokulu olması boşuna değil. Size önereceğimiz çam tütsüsü bildiğiniz tütsülerden farklı olarak doğal çam ağacından yapılıyor.

Stres mi, yak bir anti stres...

Bazı kokuların tarifi yoktur. Tek bir esanstan yapılmazlar, birkaç farklı kokunun bir araya gelmesiyle ortaya çıkarlar. Aromaterapi hakkında fikriniz yoksa hangi kokunun hangi etkiyi yaptığını kestirmeniz zor olabilir. O halde en kestirme yolu kullanabilirsiniz. Anti stres tütsünün yaydığı koku, pozitif enerji kanallarını uyararak gerginliğinizi azaltır. Genel olarak kapalı mekanlarda tütsü yakmanın olumlu etkileri bulunuyor. Doğru tütsüyü seçerseniz istediğiniz etkiye ulaşırsınız.

Her daim dinginlik isteyenlere sandal

Bilinen en eski tütsülerden ve aromaterapi kokularından olan sandal, yetiştiği bölgelerde kutsal kabul edilir. Sandal ağacının kokusu kutsal törenlerde ve ritüellerde de kullanılıyormuş. Günümüze kadar pek çok özelliğini koruyarak gelmesi bir yana etkisini hiç yitirmemiş olması büyük sürpriz. Ilık, odunsu ve tatlı bir kokuya sahip; genellikle herkes tarafından beğenilir ve çok yadırganmaz.

Konumuzla olan ilgisine gelirsek solunduğunda beyne "hareket et" sinyali verir. Stresi, mutsuzluğu, iş yaparken sizi yoracak bütün olumsuz duyguları ve düşünceleri uzaklaştırır.

Tanıdık, bildik, neşeli, uçarı, evet limondan bahsediyoruz

Yaprağına kadar kokan başka bir ağaç biliyor musunuz? Yanından geçerken bile neşe saçan limonun sayısız faydasını artık öğrendik. Burnumuz aktığında, ateşimiz çıktığında evet, başımız her sıkıştığında limona başvuruyoruz. Odada bulunan bir limonun, esansının veya tütsüsünün kokusu daha burnunuza gelmeden havayı temizleye başlar. Narenciye kokularının beyin dalgaları üzerindeki etkisi de, duyguları rahatlattığı da kesinleşti. Limon da bir narenciye sonuçta. Bu lezzetli koku çalışırken odaklanma sorunu olanların derdine deva. Küçük bir sır daha verelim, yorgun bir günün sonunda uykuya dalmanızı da kolaylaştırır.

Sırada bir başka çam var, sedir kokusuna alışın deriz

Sırada bir başka odunsu koku, sedir var. Çalışırken işin başından hemen kalkıyorsanız, maksimum dikkat süreniz beş dakikayı aşmıyorsa ahşap kokusunun yoğun olduğu, havaya ılık bir his dağıtan sedir ağacının esansından faydalanabilirsiniz. Koku keskin olmadığından rahatlıkla masanızın üzerinde de bulundurabilirsiniz. Önemli bir toplantının eşiğindesiniz ve çok gerginsiniz, sedir kokusuyla birkaç dakika haşır neşir olmak size kendinizi daha iyi hissettirir. Uzun bir çalışma gününü sonlandırdığınızda da 30 dakikalık meditasyona eşlik eden sedir, meditasyonun etkisini yükseltir.

