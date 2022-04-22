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Ukraynalı OnlyFans fenomeni Masha Diduk, sinirlerine hakim olamadı! Putin’e seslendi: Senin sorunun ne?

22.04.2022 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Netflix’in Tinger King programında yer aldıktan sonra kısa sürede popülerliğe kavuşan Masha Diduk, 24 Şubat’tan bu yana devam eden Rusya-Ukrayna savaşına dair Putin’e seslendi. Aslen Ukraynalı olan OnlyFans yıldızı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e “Senin derdin ne?” diyerek tepki gösterdi.

Ukraynalı OnlyFans fenomeni Masha Diduk, sinirlerine hakim olamadı! Putin’e seslendi: Senin sorunun ne?

Tiger King yıldızı OnlyFans fenomeni Diduk, Rusya Devlet Başkanı Vladmir Putin'i anavatanı Ukrayna'yı işgal etmesi ve askerlerinin işlediği iddia edilen savaş suçları nedeniyle eleştiren çağrılara katıldı .Masha Diduk, hayatının çoğunu ABD'de geçirdi ve Joe Exotic'in iş ortağı Jeff Lowe için popüler Netflix Tiger King programına katılmadan önce modellik yapıyordu. Ukraynalı olan fenomen isim ülkesinin işgaline ilişkin olarak sert açıklamalar yaptı.

“ÇOK ACIMASIZ VE ŞİDDETLİ”

Michael Sartain podcast'inde yaptığı konuşmada , savaş suçu iddialarının ardından Putin'in ülkenin lideri olarak görevden alınması çağrılarına katıldı. Philadelphia'da yaşamak için ailesiyle birlikte 7 yaşında ülkelerinden ayrıldıklarını ifade eden Diduk, “Kiev'de doğdum. Şu andaki durumuna çok üzülüyorum. Orada benim konuşmadığım ama hala ailemin iletişim halinde olduğu uzak akrabalarımız var. Annemin arkadaşları ve baba tarafından yakınlarımız bazı videolar gönderiyorlar. Bunlar çok acımasız ve şiddetli, medyada gösterilmeyen türden şeyler” dedi.

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“SUİKASTE UĞRAMASI GEREKİYOR”

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Ailesiyle Rusça konuşarak anlaştığını dile getiren Diduk, Putin'in anavatanını işgalini haklı çıkarmaya çalışan arkadaşları olduğunu fark ettiğinde şoke olduğunu söyledi. Putin’in bir şekilde devlat başkanlığı görevine son verilmesi gerektiğini savunan Diduk, “İnsanlar sebepsiz yere ölüyor ve Putin pislik içinde ve muhtemelen suikaste uğraması gerekiyor” diye konuştu.

Podcastin sonunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e seslenen Diduk, “Bir sürü masum insanı öldürüyorsun. Hamile kadınlarla dolu bir doğum hastanesini bombaladılar ve 'Senin sorunun ne? Ne için? Bu insanlar ne yaptı?” diyerek seslendi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Vladimir Putin OnlyFans
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