Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı kim oldu? Vedat Bilgin kimdir, kaç yaşında, nereli?

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 21 Nisan tarihli Resmi Gazete'de yer aldı. Alınan son karara göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ikiye ayrıldı. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin oldu. Peki, Vedat Bilgin kimdir? İşte, yanıtı...

**ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI KİM OLDU?

21 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olmak üzere iki yeni bakanlık kuruldu. Yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olan isim Vedat Bilgin oldu.

VEDAT BİLGİN KİMDİR?

Vedat Bilgin 22 Eylül 1954 yılında Aydıntepe, Bayburt'ra dünyaya gelmiştir. Vedat Bilgin ilk, orta ve lise eğitimini aynı şehirde tamamladı. 1974 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi’ne girdi. Lisans eğitimini dereceyle bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde yüksek lisans ve doktora çalışmaları yaptı.

Üniversite öğrenciliği esnasında Genç Arkadaş Dergisini ilk kez çıkardı. 1982’de asistanlık sınavını kazanarak Selçuk Üniversitesi’ne Prof. Dr. Erol Güngör'ün asistanı olarak girdi. Hocası Prof. Dr. Erol Güngör’ün vefatıyla birlikte 1984’te tekrar sınava girerek, Gazi Üniversitesi İİBF Çalışma Ekonomisi Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı ve devamında öğretim üyesi olarak görevine devam etti. Türkiye Günlüğü Dergisi Kurucu Yönetiminde yer aldı. 1995’te İngiltere’de York Üniversitesi’nde post-doktora çalışması yaptı.