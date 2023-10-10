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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Ev hanımları için emeklilik çalışmalarını 5 yıl içinde hayata geçireceğiz

10.10.2023 21:54 | Son Güncelleme:
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan TRT Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Emeklileri sadece mali yönden değil sosyal yönden de destekleyeceğini söyleyen Vedat Işıkhan, emeklilere yapılacak olan 5 bin liralık ödemenin Kasım ayının ilk yarısında olacağını söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Ev hanımları için emeklilik çalışmalarını 5 yıl içinde hayata geçireceğiz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan TRT Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan'ın gündeminde işsizlikle mücadele, ev hanımlarına emeklilik,EYT ve kamu görevlilerine maaş iyileştirmesi vardı.

İşte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

5 bin lira tek seferlik ödeme, çalışmayan emekliler için geçerli olacak. Kasım ayının ilk yarısında bu ödemeyi yapacağız. Yasal süreç için yarın adım atılacak.

Bakan olarak, emeklileri sadece mali yönden değil sosyal yönden de destekleyeceğimiz projelere adım atmak istiyoruz.

Bazı protokoller yapacağız yerel yönetimlerle; kamu yararına çalışma programı dediğimiz, park ve bahçelerde çalıştırılması, kültür sanat etkinliklerinde daha indirimli yararlanmaları konsunda.

Bizler uzun yıllar çalışıyoruz, milletimizin kalkınması noktasında herkesin bir çabası var. Emekli hazırlık programlarında biz daha sağlıklı yaşlanmaları için, emekliliği yaklaşmış olan personelimizi alacağız eğitimlerde bulunacağız.

Enflasyonun yarattığı tahribattan vatandaşlarımızı korumak zorundayız.

İŞSİZLİK 9.5 YILIN EN DÜŞÜĞÜNDE!

Bizim temel hedefimiz, işsizlikle mücadele. 9,5 yıl öncesine kadar en düşük işsizlik rakamına ulaştık.

Orta Vadeli Program hefelerimize yavaş yavaş ulaşıyoruz.

Temel hedefimiz istihdamızı güçlendirmek. İŞKUR'umuzun çok önemli çalışmaları söz konusu. 10 işverenimizin 7'sine İŞKUR aracılığı ile personeli kendisine kazandırıyor.

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK!

Çalışmalarımıza başladık, 5 yıllık dönem içinde bunu hayata geçireceğiz. İsteğe bağlı sigortalılık kapsamında 3'de 1'lik prim desteğini devletimiz ödeyecek.

Gençlerimiz muhakkak istihdama katılsın. İşin büyüğü küçüğü yoktur. Bir an evvel çalışma hayatına girmemiz lazım. En azından sosyal güvenlik ve sosyal sigorta hakkını elde ediyorsunuz. Emeklilik bir sonuçtur.

İş var. Her yerde iş var yeter ki gençlerimiz, kadınlarımız çalışma azminde bulunsun.

EYT'DE SON DURUM!

Başvuru anından itibaren hak kaybı olmuyor. 120 bine yakın dosya haricinde hepsi tamamlandı.

KAMU GÖREVLİLERİNE YÜZDE 50 İYİLEŞTİRME!

11 sendikamızla sözleşme imzaladık. Maaş anlamında da Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na götürülmesi söz konusu oldu. Sonuçtada bizim önerdiğimiz rakam kabul edildi.

Ocak ayında bir takım iyileştirilmelerin yapılacağını söyledim, maaşlarına da yüzde 50'ye yakın bir artış olacağını ön görüyoruz.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Hedefimiz, çalışanları enflasyona ezdirmemek olacak.

PRİM GÜN SAYISI DÜŞECEK Mİ?

7 bin 200'e güne düşürülmesi bizim için önemli sözlerden biri, 9 bin yerine 7 bin 200 ödeyerek BAĞKUR'lulara 5 yıl öncesinde emekli olma hakkı tanıyoruz. Bu konuda temel değişkenlerimiz, standartlarımız olacak çalışmalarımzı sürdürüyoruz.

İŞKUR aracılığı ile iletişim fakültüleri mezunlarına mesleki eğitim kursu adı altında tecrube kazanmaları ve istihdam edilmeleri adına bir eğitim programına başlayacağız. Genç İletişimcilere de İŞKUR olarak destek vermenin mutluluğu içinde olacağız.


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