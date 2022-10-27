HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Çalıştığı iş yerinin dinlenme odasında bulundu! Lüks rezidansta sır ölüm

Çalıştığı iş yerinin dinlenme odasında bulundu! Lüks rezidansta sır ölüm

27.10.2022 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt'ta meydana gelen korkunç olayda lüks bir rezidansın valeliğini yapan Volkan Üzüm dinlendiği odada ölü bulundu. Üzüm'ün cansız bedeniyle karşılaşan arkadaşları durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verirken kesin ölüm nedeni yapılacak olan incelemeler sonucunda belli olacak. Bununla birlikte hayatını kaybeden şahsın ailesel sorunları olduğu ve gece alkol alıp yattığı iddia edildi. Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

Çalıştığı iş yerinin dinlenme odasında bulundu! Lüks rezidansta sır ölüm

Olay, İstanbul Esenyurt Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan lüks sitede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre iş yerine sabah gelen çalışanlar, vale olarak çalışan Volkan Üzüm’ü dinlenme odasında hareketsiz olarak buldu. Akşam eve gitmeyip iş yerinde kaldığı düşünülen Üzüm’ü gören arkadaşları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

ALKOL ALIP YATTIĞI İDDİASI

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Volkan Üzüm’ün hayatını kaybettiğini tespit etti. Üzüm’ün ölüm nedeni yapılan incelemelerin ardından belli olacağı belirtilirken, hayatını kaybeden şahsın ailesel sorunları olduğu ve gece alkol alıp yattığı iddia edildi. Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yapmadıkları magandalık kalmadı! "Pes artık" dedirten görüntülerYapmadıkları magandalık kalmadı! "Pes artık" dedirten görüntüler
MLKP üyesi Cebrail Gündoğdu, adliyeye böyle götürüldüMLKP üyesi Cebrail Gündoğdu, adliyeye böyle götürüldü
Dikkat çeken detay: O isimler listede yokDikkat çeken detay: O isimler listede yok
Anahtar Kelimeler:
Esenyurt

En Çok Okunan Haberler

Yeni maaşlar için ipucu! TCMB Başkanı açıkladı

Yeni maaşlar için ipucu! TCMB Başkanı açıkladı

DNA testi yaptırıp 186 milyonluk mirasın sahibi oldular

DNA testi yaptırıp 186 milyonluk mirasın sahibi oldular

Kız çocuğu ahırda feci şekilde can verdi! Çığlıklarına uyandılar

Kız çocuğu ahırda feci şekilde can verdi! Çığlıklarına uyandılar

İçişleri Bakanlığı harekete geçti, trafikte yeni dönem başlıyor

İçişleri Bakanlığı harekete geçti, trafikte yeni dönem başlıyor

Şişli'nin göbeğinde ağızları açık bırakan hırsızlık!

Şişli'nin göbeğinde ağızları açık bırakan hırsızlık!

Erdoğan duyurmuştu! Her biri 7 ton...

Erdoğan duyurmuştu! Her biri 7 ton...

İlginizi Çekebilir

Felakete neden olabilir: Bomba gibi patlıyor

Felakete neden olabilir: Bomba gibi patlıyor

Biyokimyanızı bozabilir! Israrla 'tüketmeyin' diyorlar

Biyokimyanızı bozabilir! Israrla 'tüketmeyin' diyorlar

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Kilo almanıza rağmen aç hissediyorsanız dikkat!

Kilo almanıza rağmen aç hissediyorsanız dikkat!

Beyaz spor ayakkabılar bu yöntemle ilk günkü gibi olacak

Beyaz spor ayakkabılar bu yöntemle ilk günkü gibi olacak

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.