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Çalıştığı marketi soyan şahıs tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2020 10:05 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Derince ilçesinde çalıştığı marketten çaldığı sigara, gıda ve temizlik malzemelerini evine zulalayan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.Olay, 14 Ekim tarihinde Kocaeli’nin Derince ilçesinde meydana geldi.

Çalıştığı marketi soyan şahıs tutuklandı

Kocaeli’nin Derince ilçesinde çalıştığı marketten çaldığı sigara, gıda ve temizlik malzemelerini evine zulalayan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, 14 Ekim tarihinde Kocaeli’nin Derince ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçede bulunan bir markete giren bir şahıs, iş yerinden sigara, gıda ve temizlik malzemeleri çalarak kayıplara karıştı. İş yerinin soyulduğunu fark eden vatandaş durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde marketi soyan şahsın market çalışanı A.H. olduğu öğrenildi. Ekipler tarafından şahsın belirlenen adresine operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda şahsın evinde yapılan aramalarda çaldığı ürünler ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahıs polis merkezine götürüldü. Şahıs emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Hakim karşısında çıkartılan şahsın tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi.

Çalıştığı marketi soyan şahıs tutuklandı

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