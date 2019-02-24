Çalkaya'nın adaylığı ile ilgili hukuki süreç

İZMİR (AA) - Hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla açılan davada tazminata mahkum olması nedeniyle Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) adaylığına ilişkin ek belge istenen Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya, "Ben belediye başkanı olurum veya olmam, kimsesizin kimsesi olmaya devam edeceğim." dedi.

Çalkaya, Balçova Belediyesi önünde kurulan platformda kendisini desteklemeye gelen vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, 15 yıldır görev yaptığını belirterek Ankara Garı'nda 110 kişinin vefat ettiğini ve bu eylemi protesto etmek için yürüyüşe katıldığını, açılan dava nedeniyle de 11 ay 20 gün ceza aldığını ve bunun da para cezasına çevrildiğini anlattı.

Adaylığının engellenmeye çalışıldığını ifade eden Çalkaya, şöyle konuştu:

"Hedef neydi, her yıl artan oy oranlarıyla gelen başkanı başka türlü götüremeyeceğiz. Bizim milli irade anlayışımız bu kadar. Seçim kurulunu ketenpereye getirerek sonuç almaya çalıştılar. İle gittik, il yüksek seçim kurulu aynı kararı verdi. Şimdi Ankara'ya gideceğiz. Yarın, sanırım Ankara'da görüşülecek. Ben 17 yaşından beri siyaset yapıyorum, 17 yaşından beri bu ülkenin insanını sevdim. Onun için mücadele ettim, çok da bedel ödedim. Akıl almaz bedeller ödedim. Pişman mıyım? Hayır. Bu ülkenin insanını seveceksin, gerekirse sandalyenin üzerinde çıktığında tekmeyi kendin vuracaksın."