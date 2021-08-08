HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cam tavan korumuş! Seyir halindeki sürücüye dehşeti yaşattılar

Cam tavan korumuş! Seyir halindeki sürücüye dehşeti yaşattılar

08.08.2021 19:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da seyir halindeki bir araca kurşun isabet etti. Çekirdeğin cam tavana isabet etmesi ve içeri girmemesi büyük bir faciayı önledi. Sürücünün şok geçirdiği olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Cam tavan korumuş! Seyir halindeki sürücüye dehşeti yaşattılar

Olay, Yenişehir İlçesi Adliye Sarayı yanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Y. isimli bir vatandaş, aracı ile seyir halinde iken aniden tavanından ses geldi. Aracını sağa çekerek kontrol ettiği esnada aracının tavanından uzun namlulu olduğu tahmin edilen çekirdeğe rastlayınca şoka girdi.

FACİAYA RAMAK KALMIŞTI!

Güvenlik güçlerine haber verdi. Olay yerinde araçta inceleme yapan güvenlik güçleri çekirdeğin nerden geldiğini araştırırken, araç sürücüsü, şikayetçi oldu. Öte yandan araca isabet eden çekirdeğin cam tavandan içeri girmemesi büyük bir faciayı önledi.

AW389010_05

AW389010_04

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ne olduğu ve nereden geldiği bilinmiyor! Datça'da köpükler tatilcileri tedirgin ettiNe olduğu ve nereden geldiği bilinmiyor! Datça'da köpükler tatilcileri tedirgin etti
PARTNERBebek göründüBebek göründü
İzini kaybettirdiğini düşünürken yakalandı!İzini kaybettirdiğini düşünürken yakalandı!
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yangın bölgesinde yağmur mutluluğu

Yangın bölgesinde yağmur mutluluğu

7 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

7 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

Sahilde tedirgin eden görüntü! Şezlonglara kadar geldi

Sahilde tedirgin eden görüntü! Şezlonglara kadar geldi

Mardin'de toz bulutu etkili oldu! Evlerin pencereleri kapatıldı

Mardin'de toz bulutu etkili oldu! Evlerin pencereleri kapatıldı

Afgan mültecilerin eğlendiği anlara isyan etti: Ülkemde istemiyoruz

Afgan mültecilerin eğlendiği anlara isyan etti: Ülkemde istemiyoruz

Skandal ortaya çıktı: Annesinin sevgilisiyle birlikte olmuş!

Skandal ortaya çıktı: Annesinin sevgilisiyle birlikte olmuş!

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Erdoğan aracını durdurup vatandaşlarla sohbet etti

Erdoğan aracını durdurup vatandaşlarla sohbet etti

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Erdoğan'dan orman yangınlarıyla ilgili açıklama

Erdoğan'dan orman yangınlarıyla ilgili açıklama

MEB'de devir teslim! Ziya Selçuk ve Mahmut Özer'den açıklamalar

MEB'de devir teslim! Ziya Selçuk ve Mahmut Özer'den açıklamalar

İstanbul'da yangın! Valilik'ten açıklama

İstanbul'da yangın! Valilik'ten açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.