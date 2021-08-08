Cam tavan korumuş! Seyir halindeki sürücüye dehşeti yaşattılar

Olay, Yenişehir İlçesi Adliye Sarayı yanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Y. isimli bir vatandaş, aracı ile seyir halinde iken aniden tavanından ses geldi. Aracını sağa çekerek kontrol ettiği esnada aracının tavanından uzun namlulu olduğu tahmin edilen çekirdeğe rastlayınca şoka girdi.

FACİAYA RAMAK KALMIŞTI!

Güvenlik güçlerine haber verdi. Olay yerinde araçta inceleme yapan güvenlik güçleri çekirdeğin nerden geldiğini araştırırken, araç sürücüsü, şikayetçi oldu. Öte yandan araca isabet eden çekirdeğin cam tavandan içeri girmemesi büyük bir faciayı önledi.

İHA

