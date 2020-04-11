Cam temizliğinde ilk defa duyacağınız yöntemler; Sirke, karbonat, gül suyu...

Güneşin kendini göstermesiyle camlardaki kirler de gün yüzüne çıkmaya başlar. Gözünüze korkutucu görünen cam silme belki de ev temizliğinin en istemeden yapılan ve aynı zamanda silmesi de bir o kadar zor olan işi. Ancak ne kadar korkutucu görünse de evinizin en görünen yerlerinden biri olan camların temizliği kaçınılmaz. Pratik ve etkili temizlik önerileri sizi bu korkulu rüyadan daha çabuk kurtaracak. Eğer bu püf noktalara dikkat ederek cam temizliği yaparsanız hem zamandan kazanmanız hem de ayna gibi camlara sahip olmanız mümkün. İşte camları silerken işlerinizi kolaylaştıracak pratik bilgiler...
1. GAZETE KAĞIDI
Bez yerine gazete kağıdını kullanarak camlarınızı iz bırakmadan harika bir şekilde silebilirsiniz. Gazete kağıdının baskısında kullanılan mürekkep yoğun miktarda kurşun içerdiği için camlarınızı parlak bir görünüme ulaştırır. Ancak bu yöntemi uygularken gazete kağıdını beyaz cam kenarlarında kullanmaktan kaçınmanız gerekiyor. Yoksa gazete içindeki mürekkep camlarınızın beyaz kısımlarda lekelenme yapabilir.
2. ŞAMPUAN
Cam silme suyuna şampuan koyarak camlarınızın pırıl pırıl olmasını sağlayabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Cam silme suyuna koyduğunuz şampuanın kremli şampuan olmaması gerekir. Leke bırakmaması için şampuanı birkaç damla kullanmanız yeterli olacak. Birkaç damlanın yarattığı farka inanamayacaksınız.
3. GÜL SUYU FERAHLIĞI
Gül suyunun içinde bulunan uçucu alkol dolayısıyla suyla iyice birleştiği zaman çabuk kuruma özelliği ortaya çıkar. Aynı zamanda gül suyu tüm cama yayılacağı için camınızın ve odanızın mis gibi kokmasını sağlayabilirsiniz.
4. SİRKE'NİN GÜCÜ
Doğal ve zararsız ürünler kullanmayı tercih edenlerdenseniz cam temizliğiniz de sirke en büyük yardımcınız olacak. Sirke, içeriğindeki asetik asit sayesinde oldukça güçlü bir dezenfektan olarak biliniyor. Cam suyunun içerisine biraz yumuşatıcı biraz da sirke koyarak camlarınızın daha temiz ve uzun süre toz tutmasını bir nebze olsa engelleyerek azaltmış olacaksınız. Ayrıca sirke leke tutmaz ve oluşmuş lekeleri kolayca çıkartır. Sirkeyi çamaşır suyu gibi ağır kimyasallarla karıştırmaktan kaçının. Cildinize, gözünüze ve solunum yollarınıza zarar verebilirsiniz.
5. DİŞ FIRÇASI
Tüm toz ve kirin biriktiği ve en az camlar kadar kirlenen pencere pervazlarını temizlemek en zor olan kısımlardan biri. Burada size kolaylık sağlayacak olan eski bir diş fırçasını kullanmanız. Önce bir bez yardımıyla pervazlardaki kirin kabasını alın. Daha sonra üzerine karbonat dökün. Karbonatın üzerine de beyaz sirkeyi ekledikten sonra kirler köpürerek çıkmaya başlayacak. Eski bir diş fırçasıyla yardımıyla pervazları güzelce ovun. Eğer yapabiliyorsanız durulamayı su ile yapın. Bu yöntem ile pervazlar ilk günkü gibi bembeyaz olacaktır.
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