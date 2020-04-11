Cam temizliğinde ilk defa duyacağınız yöntemler; Sirke, karbonat, gül suyu...

Güneşin kendini göstermesiyle camlardaki kirler de gün yüzüne çıkmaya başlar. Gözünüze korkutucu görünen cam silme belki de ev temizliğinin en istemeden yapılan ve aynı zamanda silmesi de bir o kadar zor olan işi. Ancak ne kadar korkutucu görünse de evinizin en görünen yerlerinden biri olan camların temizliği kaçınılmaz. Pratik ve etkili temizlik önerileri sizi bu korkulu rüyadan daha çabuk kurtaracak. Eğer bu püf noktalara dikkat ederek cam temizliği yaparsanız hem zamandan kazanmanız hem de ayna gibi camlara sahip olmanız mümkün. İşte camları silerken işlerinizi kolaylaştıracak pratik bilgiler...

1. GAZETE KAĞIDI



Bez yerine gazete kağıdını kullanarak camlarınızı iz bırakmadan harika bir şekilde silebilirsiniz. Gazete kağıdının baskısında kullanılan mürekkep yoğun miktarda kurşun içerdiği için camlarınızı parlak bir görünüme ulaştırır. Ancak bu yöntemi uygularken gazete kağıdını beyaz cam kenarlarında kullanmaktan kaçınmanız gerekiyor. Yoksa gazete içindeki mürekkep camlarınızın beyaz kısımlarda lekelenme yapabilir.