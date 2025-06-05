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Çamaşır makinesinin ömrünü kısaltan hatalar nelerdir? Çamaşır makinesinin ömrünü uzatmak için nelere dikkat edilmelidir?

Ev eşyaları ilk kullanıldıkları dönemden bu yana çeşitli değişimler geçirmiştir ve gelişen teknoloji ile birlikte geçirmeye de devam etmektedir. Ancak bazı makineler çok uzun yıllar kullanılabilirken bazı makinelerin kullanım ömürleri daha kısa olabilmektedir.

Çamaşır makinesinin ömrünü kısaltan hatalar nelerdir? Çamaşır makinesinin ömrünü uzatmak için nelere dikkat edilmelidir?
Ferhan Petek

Her evin olmazsa olmaz eşyalarından biri çamaşır makinesidir. Bu makinelerin bazıları bazı evler ve aileler için evladiyelik denilecek kadar uzun süre kullanılmış olabilirler. Bunun nedeni sadece çamaşır makinesinin markası ve modeli değil kullanım şekli ile de ilgili olabilir.

Çamaşır makinesinin ömrünü kısaltan hatalar nelerdir?

Çamaşır makinesini kullanırken uzman kişilerin önerdiği bazı püf noktalarını dikkate almak çamaşır makinesinin kullanım süresini arttırabilir. Aynı şekilde bazı bilmeden yapılan hatalar yüzünden de aslında gayet dayanıklı olan çamaşır makinelerinin ömrü kısalabilir. En çok yapılan hatalardan bazıları ise şunlardır:

  • Makineyi belirtilmiş olan kapasitesinden daha fazla çamaşır ile doldurmak
  • Deterjan gözüne gerekenden daha fazla deterjan koymak
  • Çamaşır makinesini düzenli olarak temizlememek
  • Çamaşırları sürekli olarak ve çok yüksek sıcaklıkta su ile yıkamak
  • Islak çamaşırları makinenin içinde uzun süre bekletmek
  • Çamaşır makinesini çok sık çalıştırmak
  • Kireç önleyici ürün kullanmamak
  • Her yıkama için en yüksek devir ayarı kullanmak
  • Çamaşırları kumaşların türlerine göre ayırmadan yıkama yapmak

Çamaşır makinesinin ömrünü uzatmak için nelere dikkat edilmelidir?

Çamaşır makinelerinin ömrünü kısaltan bazı kullanım detayları olduğu gibi makinenin daha uzun süre kullanılabilmesi için bazı püf noktaları da vardır. Bu dikkate alınacak hususlar uygulandığı zaman makinelerin kullanım ömürleri uzayabilmektedir. Ayrıca makinenin modeli ve markası da kullanım ömrünün ne kadar olabileceğini belirleyen başka etkenler arasında yer alır. Makine ömrünü uzatabilmek için dikkat edilmesi gereken noktalardan bazıları şu şekildedir:

  • Makinenin düzenli periyotlarla hem iç hem de dış kısmını temizlemek
  • Doğru ve kaliteli temizlik malzemelerini tercih etmek
  • Makineyi kullanırken ılık ya da soğuk su ayarı kullanmak
  • Makinenin kapasitesine göre çamaşır koymak
  • Servise düzenli kontrol yaptırmak
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