Çamaşır makinesinin ömrünü kısaltan hatalar nelerdir? Çamaşır makinesinin ömrünü uzatmak için nelere dikkat edilmelidir?

Her evin olmazsa olmaz eşyalarından biri çamaşır makinesidir. Bu makinelerin bazıları bazı evler ve aileler için evladiyelik denilecek kadar uzun süre kullanılmış olabilirler. Bunun nedeni sadece çamaşır makinesinin markası ve modeli değil kullanım şekli ile de ilgili olabilir.

Çamaşır makinesinin ömrünü kısaltan hatalar nelerdir?

Çamaşır makinesini kullanırken uzman kişilerin önerdiği bazı püf noktalarını dikkate almak çamaşır makinesinin kullanım süresini arttırabilir. Aynı şekilde bazı bilmeden yapılan hatalar yüzünden de aslında gayet dayanıklı olan çamaşır makinelerinin ömrü kısalabilir. En çok yapılan hatalardan bazıları ise şunlardır:

Makineyi belirtilmiş olan kapasitesinden daha fazla çamaşır ile doldurmak

Deterjan gözüne gerekenden daha fazla deterjan koymak

Çamaşır makinesini düzenli olarak temizlememek

Çamaşırları sürekli olarak ve çok yüksek sıcaklıkta su ile yıkamak

Islak çamaşırları makinenin içinde uzun süre bekletmek

Çamaşır makinesini çok sık çalıştırmak

Kireç önleyici ürün kullanmamak

Her yıkama için en yüksek devir ayarı kullanmak

Çamaşırları kumaşların türlerine göre ayırmadan yıkama yapmak

Çamaşır makinesinin ömrünü uzatmak için nelere dikkat edilmelidir?

Çamaşır makinelerinin ömrünü kısaltan bazı kullanım detayları olduğu gibi makinenin daha uzun süre kullanılabilmesi için bazı püf noktaları da vardır. Bu dikkate alınacak hususlar uygulandığı zaman makinelerin kullanım ömürleri uzayabilmektedir. Ayrıca makinenin modeli ve markası da kullanım ömrünün ne kadar olabileceğini belirleyen başka etkenler arasında yer alır. Makine ömrünü uzatabilmek için dikkat edilmesi gereken noktalardan bazıları şu şekildedir: