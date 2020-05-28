Çamaşır ve bulaşık makinesi bu yüzden temiz yıkamıyormuş! Filtre, su...

Yoğun iş temposundan sonra eve geldiğimizde üstümüzdekileri çamaşır makinesine, akşam yemeğinden sonra tabakları da bulaşık makinesine dizeriz. Ancak onlar da zaman zaman doğru çalışamayıp istediğimiz performansı gösteremeyebilirler. Öncelikle sorunun kaynağını doğru tespit etmek gerekiyor. Verimli çalışmamasının tek sebebi olabileceği gibi birden çok nedeni de olabilir.

MAKİNENİZİN SUYU ISITMA PROBLEMİ OLABİLİR

Hem çamaşır hem de bulaşık makinesinin yıkama mantığında temel faktör; sıcak suyun olmasıdır. Ancak zaman içerisinde rezistansın kireç tutması ya da bozulması gibi pek çok sebepten dolayı makineye gelen soğuk su ısınmadan direkt olarak çamaşıra ya da bulaşığa gider. Ne kadar etkili deterjan kullanırsanız kullanın, istediğiniz sonucu elde edemezsiniz. Bunun için mutlaka bir teknisyen ile görüşüp bilgi almanızda fayda var.

MAKİNENİZİ BOŞ OLARAK AYDA BİR KEZ ÇALIŞTIRIN

Bulaşık makineleri yağlı kirleri yıkadığı için zamanla belirli alanlarında birikmeler başlar. Bu da istediğiniz performansı yakalamanıza mani olur. Ayda bir kere bulaşık makinenizi boş bir şekilde çalıştırırsanız, tıkanan ve kirlerin birikme yaptığı yerleri temizlemiş olursunuz. Elbette makine temizliği için özel olarak üretilmiş deterjanları çalıştırmadan önce ilgili yerlere eklemeniz gerekiyor.