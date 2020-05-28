Çamaşır ve bulaşık makinesi bu yüzden temiz yıkamıyormuş! Filtre, su...

Yoğun iş temposundan sonra eve geldiğimizde üstümüzdekileri çamaşır makinesine, akşam yemeğinden sonra tabakları da bulaşık makinesine dizeriz. Ancak onlar da zaman zaman doğru çalışamayıp istediğimiz performansı gösteremeyebilirler. Öncelikle sorunun kaynağını doğru tespit etmek gerekiyor. Verimli çalışmamasının tek sebebi olabileceği gibi birden çok nedeni de olabilir.
Hem çamaşır hem de bulaşık makinesinin yıkama mantığında temel faktör; sıcak suyun olmasıdır. Ancak zaman içerisinde rezistansın kireç tutması ya da bozulması gibi pek çok sebepten dolayı makineye gelen soğuk su ısınmadan direkt olarak çamaşıra ya da bulaşığa gider. Ne kadar etkili deterjan kullanırsanız kullanın, istediğiniz sonucu elde edemezsiniz. Bunun için mutlaka bir teknisyen ile görüşüp bilgi almanızda fayda var.
Bulaşık makineleri yağlı kirleri yıkadığı için zamanla belirli alanlarında birikmeler başlar. Bu da istediğiniz performansı yakalamanıza mani olur. Ayda bir kere bulaşık makinenizi boş bir şekilde çalıştırırsanız, tıkanan ve kirlerin birikme yaptığı yerleri temizlemiş olursunuz. Elbette makine temizliği için özel olarak üretilmiş deterjanları çalıştırmadan önce ilgili yerlere eklemeniz gerekiyor.
Çamaşır makinesini de ayda bir kez boş çalıştırmak size daha hijyenik bir temizlik sağlayacaktır. Makinenizin görünen yerlerini bez ile silseniz dahi tambur ve diğer parçalarda zamanla biriken kirler istenilen temizliğe ulaşmanıza engel olabilir.
Her iki makinede de filtre bulunuyor ve bu noktalarda kirli su dışarı atılıyor. Belli bir yıkamadan sonra filtreler tıkanmaya başlıyor. Dışarı atılmak istenen kirli su, tıkalı noktaya takıldığı için çıkış yapamıyor ve sonunda çamaşır ya da bulaşıklarımıza bulaşarak iz yapıyor. Eğer istediğiniz temizliğe ulaşamıyorsanız makinenizin filtrelerinin tıkalı olup olmadığını mutlaka kontrol edin.
Ülkemizin su kaynakları genel olarak aşırı kireçli olmasıyla bilinir. Dolayısıyla, makinelerimize gelen bu su, hem çamaşırda hem de bulaşıkta temizliğe engel olur. Bulaşık makinesindeki kireç, özellikle bardaklarda beyaz lekeler bırakır. Bu nedenle mutlaka kireç önleyici özelliği bulunan deterjanlar kullanmalıyız. Bu sayede yalnızca amaçladığımız temizliğe ulaşmakla kalmayacak, makinemizin de ömrünü uzatma şansını elde edeceğiz.
Hayatımızı kolaylaştıran ve bizi zaman kaybına karşı koruyan çamaşır ve bulaşık makinesi, belirli bir süre sonra istediğimiz gibi performans göstermeyebilir. Ancak bunun için atacağımız adımlar ve alacağımız önlemlerle istediğimiz temizliğe ulaşabiliriz.
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