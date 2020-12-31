Çamaşır yıkarken dikkat! Sütyen ve iç çamaşırlarını yıkarken...

Daha düşük sıcaklıklarda yıkarsanız, giysiler şekil ve renklerini daha iyi koruyacak ve daha yavaş yıpranacaktır. Ayrıca, iyi bir çamaşır makineniz ve deterjanınız varsa, ılık veya soğuk su kirle olduğu kadar sıcak su ile de başa çıkabilir. Dezenfeksiyon için yalnızca havlu gibi şeyler yüksek sıcaklıklarda yıkanır. Geri kalan her şey daha düşük sıcaklıklarla idare edebilir.
Çok kirli çamaşırlar önceden ıslatılmalı ve lekeli giysiler çamaşır makinesine koymadan önce elle dikkatlice yıkanmalı veya leke çıkarıcı ile muamele edilmelidir. Aksi takdirde, kir düzgün bir şekilde çıkmayabilir.
Leke çıkarıcı yerine alternatif yöntemler kullanabilirsiniz. Limon suyu ter lekeleri için iyi bir temizlik maddesidir; sirke ve sıvı deterjan karışımı çimen izlerini giderebilir; 3: 1 oranında su ve karbonat karışımı uygulandıktan sonra şarap lekeleri kaybolur.
Fazla deterjan, deterjan kabını tıkayabilir ve hoş olmayan bir kokuya neden olabilir ve çok fazla yumuşatıcı, çamaşırların durulanmasını daha az kolaylaştırır. Ambalaj üzerinde belirtilen dozajları dikkatlice okuyun ve ölçü kabını kullanmayı unutmayın. Eşyalarınız gerçekten kirliyse, ön yıkama modunu kullanın veya 2 döngü çalıştırın.
Otomatik yıkamayla sütyenler hızla esner ve şeklini kaybeder, bu nedenle en iyisi bunları elde yıkamaktır. Aynısı dantel iç çamaşırları ve mayolar için de geçerlidir.
Klorürlü ağartıcı, lifleri zayıflatan oldukça agresif bir maddedir, bu nedenle herhangi bir malzemede aşırı kullanılmamalıdır. Bu özellikle ağartıcı ile yıkandığında elastikiyetini hızla kaybeden elastan, likra ve spandeks için geçerlidir. İşte bunlara nasıl bakılacağına dair birkaç ipucu:
Bunları sadece soğuk suyla yıkayın.
Yumuşatıcı kullanmayın.
Otomatik kurutucuda kurutmayın.
Ütülemeyin.
Kot pantolon üreticilerinin bu konuda radikal bir görüşü var: Rengi daha uzun süre korumak için makinede yıkamayı tamamen bırakmayı öneriyorlar. Bu öneriye uymaya hazır değilseniz, 2 yıkama arasındaki en uygun aralık, kotlarınızı ne sıklıkla giydiğinize ve vücudunuzun bireysel özelliklerine bağlı olarak 2 ila 6 aylık bir süredir.
Yanlış kurutma, giysilerinizi yanlış yıkama kadar olumsuz etkiler. Hatalardan kaçınmanıza yardımcı olacak bazı ipuçları şunlardır:
Otomatik kurutmayı çok sık kullanmayın: Eşyalarınızın daha hızlı yıpranmasına ve renk kaybına neden olur. İnce ve narin kumaşları kurutmak için kullanmayın.
Çamaşırları fazla kurutmayın ütülemeyi zorlaştırır.
Şekillerini kaybedeceği için örme ve yünlü giysileri asmayın. Yatay bir yüzeye bir havlu üzerine yayın.
Çamaşırları asmadan önce buruşmayı ve kırışmayı önlemek için sallayın.
Kir, deterjan artıkları ve zamanla çamaşır makinesinde biriken her şey er ya da geç giysilerinize bulaşarak kötü kokulara ve beyaz lekelere yol açar. Bunu önlemek için birkaç basit bakım kuralını izleyin:
Her yıkamadan sonra makineyi havalandırın.
Her yıkamadan sonra kapaktaki lastik contadan kalan deterjanı çıkarın.
Deterjan kabını düzenli olarak durulayın.
Ayda bir, dezenfeksiyon için deterjan (1 çay kaşığı) ve sirke (4 fincan) içeren boş bir makineyi çalıştırın.
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