Çamaşır yıkarken dikkat! Sütyen ve iç çamaşırlarını yıkarken...

Daha düşük sıcaklıklarda yıkarsanız, giysiler şekil ve renklerini daha iyi koruyacak ve daha yavaş yıpranacaktır. Ayrıca, iyi bir çamaşır makineniz ve deterjanınız varsa, ılık veya soğuk su kirle olduğu kadar sıcak su ile de başa çıkabilir. Dezenfeksiyon için yalnızca havlu gibi şeyler yüksek sıcaklıklarda yıkanır. Geri kalan her şey daha düşük sıcaklıklarla idare edebilir.

MAKİNEYE ÇOK KİRLİ ÇAMAŞIRLARIN YÜKLENMESİ

Çok kirli çamaşırlar önceden ıslatılmalı ve lekeli giysiler çamaşır makinesine koymadan önce elle dikkatlice yıkanmalı veya leke çıkarıcı ile muamele edilmelidir. Aksi takdirde, kir düzgün bir şekilde çıkmayabilir.

Leke çıkarıcı yerine alternatif yöntemler kullanabilirsiniz. Limon suyu ter lekeleri için iyi bir temizlik maddesidir; sirke ve sıvı deterjan karışımı çimen izlerini giderebilir; 3: 1 oranında su ve karbonat karışımı uygulandıktan sonra şarap lekeleri kaybolur.

ÇOK FAZLA DETERJAN VE YUMUŞATICI

Fazla deterjan, deterjan kabını tıkayabilir ve hoş olmayan bir kokuya neden olabilir ve çok fazla yumuşatıcı, çamaşırların durulanmasını daha az kolaylaştırır. Ambalaj üzerinde belirtilen dozajları dikkatlice okuyun ve ölçü kabını kullanmayı unutmayın. Eşyalarınız gerçekten kirliyse, ön yıkama modunu kullanın veya 2 döngü çalıştırın.