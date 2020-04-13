Çamaşırları bu yöntemlerle daha hızlı kurutabilirsiniz! Havlu ve askı ile...

Çamaşırları balkona asmak en iyi yöntem olsa da, hava şartları her zaman en iyi sonucu almanızı sağlamaz. Sıcak ve nemli havalarda kıyafetleriniz yaş kalabilir. Aynı şekilde soğuk havalarda da kıyafet üzerindeki ıslaklık buharlaşmaz. Bu yüzden çamaşırları kurutmaya çalışmak bazen işkenceye dönebilir. Hızlı sonuç almak için ne yapacağınızı bilmiyorsanız; size kolayca çamaşırlarınızı nasıl kurutabileceğinizi anlatalım.
Yoğun ve tempolu bir hayatınız varsa ıslak çamaşırları kurutmak en büyük sorunlarınızdan bir tanesidir. Açık havada kurutmak için yeriniz yoksa veya hava çamaşırların kuruması için elverişli değilse evin içine koyduğunuz çamaşırlar dar ve havasız alanda daha zor kurur. Haliyle farklı çözüm arayışları içine girersiniz. Sizin için bulduğumuz yöntemlerle, artık giymek istediğiniz elbisenin kurumasını saatlerce beklemeyeceksiniz. Sadece birkaç ipucuyla çamaşırlarınızı kolayca kurutabilirsiniz.
Kış aylarında çamaşır kurutmak çok zordur. Kapalı oda içindeki çamaşırlarınız bir türlü kurumak bilmiyorsa kalorifer peteklerini kullanarak kolayca kurutabilirsiniz. Islak çamaşırlarınızı peteğin üzerine yerleştirerek kurumaya bırakmanız yeterlidir. Ancak çamaşırınızın kalorifer peteğini tamamen kapatmadığından emin olmalısınız. Siz de böylece gönül rahatlığıyla akşam davetinize hazırlanmaya başlayabilirsiniz.
Çamaşırların en hızlı kurumasını sağlayan araç, elbette ki kurutma makinesi. Çamaşırları hızla kuruturken aynı zamanda deterjan ve yumuşatıcı gibi kimyasalların buharlaşmasını sağlar. Ancak kurutma makineleri, zamandan tasarruf etmenizi yardımcı olurken paradan tasarruf etmenize olanak vermez. Çok yüksek enerjiyle çalıştıkları için maliyetleri oldukça yüksek olabiliyor.
Çamaşırlarınızı kurutmak için kurutmalık askı kullanıyorsanız birkaç noktaya dikkat etmenizde fayda var. Çamaşırlarınızı birbirini örtecek ve birbirine değecek kadar yakın asarsanız kurutmakta zorlanırsınız. Çünkü çamaşırlarınızdaki nem buharlaşamaz ve kurumakta zorlanır. Kıyafetlerinizi belli aralıklarda asmaya özen gösterin.
Eğer evinizde kurutmalık askı kullanacak alanınız yoksa normal askılık kullanabilirsiniz. Ev içinde en çok güneş gören bölgelere askıları yerleştirdiğinizde çamaşırların kolayca kurumalarını sağlarsınız. Giysi askısı kullanmanın en iyi yanı ise kıyafetiniz kururken kırışıklık yapmamasıdır. Böylece kıyafetlerinizi daha kolay ütüleyebilirsiniz.
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