KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Çamaşırları bu yöntemlerle daha hızlı kurutabilirsiniz! Havlu ve askı ile...

Çamaşırları bu yöntemlerle daha hızlı kurutabilirsiniz! Havlu ve askı ile...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Ertesi gün giymeyi planladığınız elbisenizin kirli olduğunu fark edince hemen yıkama ihtiyacı duyarsınız. Ancak, çamaşırları kurutmak yıkamaktan çok daha zordur. Özellikle kış aylarında çamaşırların kuruması saatlerinizi hatta günlerinizi alabilir. Çamaşırlarınızı nasıl hızlı kurutacağınızı merak ediyorsanız sizin için birkaç ipucumuz var.

Çamaşırları bu yöntemlerle daha hızlı kurutabilirsiniz! Havlu ve askı ile...

Çamaşırları balkona asmak en iyi yöntem olsa da, hava şartları her zaman en iyi sonucu almanızı sağlamaz. Sıcak ve nemli havalarda kıyafetleriniz yaş kalabilir. Aynı şekilde soğuk havalarda da kıyafet üzerindeki ıslaklık buharlaşmaz. Bu yüzden çamaşırları kurutmaya çalışmak bazen işkenceye dönebilir. Hızlı sonuç almak için ne yapacağınızı bilmiyorsanız; size kolayca çamaşırlarınızı nasıl kurutabileceğinizi anlatalım.

ÇAMAŞIRLARI HIZLI KURUTMA YÖNTEMLERİ

Yoğun ve tempolu bir hayatınız varsa ıslak çamaşırları kurutmak en büyük sorunlarınızdan bir tanesidir. Açık havada kurutmak için yeriniz yoksa veya hava çamaşırların kuruması için elverişli değilse evin içine koyduğunuz çamaşırlar dar ve havasız alanda daha zor kurur. Haliyle farklı çözüm arayışları içine girersiniz. Sizin için bulduğumuz yöntemlerle, artık giymek istediğiniz elbisenin kurumasını saatlerce beklemeyeceksiniz. Sadece birkaç ipucuyla çamaşırlarınızı kolayca kurutabilirsiniz.

1

1. KURU HAVLU YÖNTEMİ

  • Hızlı kurumasını istediğiniz çamaşırınızı, kuru bir havlunun üzerine düzgünce serin.
  • Çamaşır, havlunun içinde kalacak şekilde havluyu rulo yapmaya başlayın.
  • Rulo biçimindeki havluyu alarak bükün.
  • Bükme sırasında çamaşırdaki fazla suyu almış olacaksınız.
  • Sıkıca bükerek suyun tamamını aldığınızdan emin olun.
  • Çamaşırı havludan çıkararak asın.
    Bu yöntem size birkaç saat kazandıracaktır.

2. KALORİFER PETEĞİNDE ÇAMAŞIR KURUTMAK

Kış aylarında çamaşır kurutmak çok zordur. Kapalı oda içindeki çamaşırlarınız bir türlü kurumak bilmiyorsa kalorifer peteklerini kullanarak kolayca kurutabilirsiniz. Islak çamaşırlarınızı peteğin üzerine yerleştirerek kurumaya bırakmanız yeterlidir. Ancak çamaşırınızın kalorifer peteğini tamamen kapatmadığından emin olmalısınız. Siz de böylece gönül rahatlığıyla akşam davetinize hazırlanmaya başlayabilirsiniz.

3. KURUTMA MAKİNESİ KULLANMAK

Çamaşırların en hızlı kurumasını sağlayan araç, elbette ki kurutma makinesi. Çamaşırları hızla kuruturken aynı zamanda deterjan ve yumuşatıcı gibi kimyasalların buharlaşmasını sağlar. Ancak kurutma makineleri, zamandan tasarruf etmenizi yardımcı olurken paradan tasarruf etmenize olanak vermez. Çok yüksek enerjiyle çalıştıkları için maliyetleri oldukça yüksek olabiliyor.

2

4. ÇAMAŞIRLARI ARALIKLARLA ASMAK

Çamaşırlarınızı kurutmak için kurutmalık askı kullanıyorsanız birkaç noktaya dikkat etmenizde fayda var. Çamaşırlarınızı birbirini örtecek ve birbirine değecek kadar yakın asarsanız kurutmakta zorlanırsınız. Çünkü çamaşırlarınızdaki nem buharlaşamaz ve kurumakta zorlanır. Kıyafetlerinizi belli aralıklarda asmaya özen gösterin.

5. GİYSİ ASKISI KULLANMAK

Eğer evinizde kurutmalık askı kullanacak alanınız yoksa normal askılık kullanabilirsiniz. Ev içinde en çok güneş gören bölgelere askıları yerleştirdiğinizde çamaşırların kolayca kurumalarını sağlarsınız. Giysi askısı kullanmanın en iyi yanı ise kıyafetiniz kururken kırışıklık yapmamasıdır. Böylece kıyafetlerinizi daha kolay ütüleyebilirsiniz.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERÜnlü tenisçiden olay yaratan sözler! 'Karantinaya erkek arkadaşımla girseydim...'Ünlü tenisçiden olay yaratan sözler! 'Karantinaya erkek arkadaşımla girseydim...'
İlk günkü gibi fayans aralıklarına sahip olmak için...İlk günkü gibi fayans aralıklarına sahip olmak için...
Lazer epilasyon zararları neledir?Lazer epilasyon zararları neledir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çamaşır kurutma yöntemleri, çamaşırları hızlı kurutma yolları,

En Çok Okunan Haberler

Survivor birleşme partisine Sercan ve Nisa damga vurdu!

Survivor birleşme partisine Sercan ve Nisa damga vurdu!

Demet Akalın'dan Süleyman Soylu paylaşımı "Bu ağır faturayı..."

Demet Akalın'dan Süleyman Soylu paylaşımı "Bu ağır faturayı..."

Survivor'da Nisa krizi! Acun: Bu normal bir hareket değil

Survivor'da Nisa krizi! Acun: Bu normal bir hareket değil

'Gemiyi en son kaptan terk eder...'

'Gemiyi en son kaptan terk eder...'

Survivor yarışmacıları göz kamaştırdı!

Survivor yarışmacıları göz kamaştırdı!

Bu tehdide karşı daha çok dikkat etmek gerekiyor!

Bu tehdide karşı daha çok dikkat etmek gerekiyor!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Bulaşık makinesi tabletini bu kez bunun için kullanın

Bulaşık makinesi tabletini bu kez bunun için kullanın

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Bildiğiniz temizlik ürünlerini unutun! Bu mucize karışımı deneyin

Bildiğiniz temizlik ürünlerini unutun! Bu mucize karışımı deneyin

Bu hareketin öyle bir faydası var ki! Duvara yaslanın ve göğsünüzü...

Bu hareketin öyle bir faydası var ki! Duvara yaslanın ve göğsünüzü...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Duşakabinleri ayna gibi yapmak mümkün! İşte kimsenin bilmediği o yöntem...

Bir derdi daha bitiriyoruz! Eskisinden çok daha iyi olsun istiyorsanız...

Bu yöntem ütü tabanını ilk günkü gibi yapıyor! Sirke, limon...

Tam bir temizlik neferi! Ütü tabanını öyle bir temizliyor ki...

Bu yöntemlerle banyo ve mutfaktaki fayans araları tertemiz olacak!

İlk günkü gibi fayans aralıklarına sahip olmak için...

Doğal yöntemlerle aspiratör temizliği! Soda, karbonat ve...

Gözünüzde büyütmeyin! Sadece soda, karbonat ve...

Ahşap zemin ve eşyalardaki çizikleri yok eden yöntemler

Ahşap zemin ve eşyalardaki çizikler bu yöntemle kayboluyor!

Lavabonuzdan gelen kokuları yok etmek mümkün! Karbonat, kahve, limon...

Lavabonuzdan gelen kokuları yok etmek mümkün! Karbonat, kahve, limon...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.