Çamaşırları bu yöntemlerle daha hızlı kurutabilirsiniz! Havlu ve askı ile...

Çamaşırları balkona asmak en iyi yöntem olsa da, hava şartları her zaman en iyi sonucu almanızı sağlamaz. Sıcak ve nemli havalarda kıyafetleriniz yaş kalabilir. Aynı şekilde soğuk havalarda da kıyafet üzerindeki ıslaklık buharlaşmaz. Bu yüzden çamaşırları kurutmaya çalışmak bazen işkenceye dönebilir. Hızlı sonuç almak için ne yapacağınızı bilmiyorsanız; size kolayca çamaşırlarınızı nasıl kurutabileceğinizi anlatalım.

ÇAMAŞIRLARI HIZLI KURUTMA YÖNTEMLERİ

Yoğun ve tempolu bir hayatınız varsa ıslak çamaşırları kurutmak en büyük sorunlarınızdan bir tanesidir. Açık havada kurutmak için yeriniz yoksa veya hava çamaşırların kuruması için elverişli değilse evin içine koyduğunuz çamaşırlar dar ve havasız alanda daha zor kurur. Haliyle farklı çözüm arayışları içine girersiniz. Sizin için bulduğumuz yöntemlerle, artık giymek istediğiniz elbisenin kurumasını saatlerce beklemeyeceksiniz. Sadece birkaç ipucuyla çamaşırlarınızı kolayca kurutabilirsiniz.

1. KURU HAVLU YÖNTEMİ

Hızlı kurumasını istediğiniz çamaşırınızı, kuru bir havlunun üzerine düzgünce serin.

Çamaşır, havlunun içinde kalacak şekilde havluyu rulo yapmaya başlayın.

Rulo biçimindeki havluyu alarak bükün.

Bükme sırasında çamaşırdaki fazla suyu almış olacaksınız.

Sıkıca bükerek suyun tamamını aldığınızdan emin olun.

Çamaşırı havludan çıkararak asın.

Bu yöntem size birkaç saat kazandıracaktır.

2. KALORİFER PETEĞİNDE ÇAMAŞIR KURUTMAK

Kış aylarında çamaşır kurutmak çok zordur. Kapalı oda içindeki çamaşırlarınız bir türlü kurumak bilmiyorsa kalorifer peteklerini kullanarak kolayca kurutabilirsiniz. Islak çamaşırlarınızı peteğin üzerine yerleştirerek kurumaya bırakmanız yeterlidir. Ancak çamaşırınızın kalorifer peteğini tamamen kapatmadığından emin olmalısınız. Siz de böylece gönül rahatlığıyla akşam davetinize hazırlanmaya başlayabilirsiniz.