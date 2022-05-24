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Çamaşırlarınızı yanlış yıkıyorsunuz! Doğrusunu duyunca şaşıracaksınız…

24.05.2022 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlığımız ve hijyenimizin korunması için giydiğimiz kıyafetlerin temizliğine dikkat etmemiz gerekiyor. Çamaşırları yıkıyoruz ancak yanlış yıkama yapmak ve yıkama düzenini oluşturmamak beden sağlığımızı tehlikeye atabiliyor. Çamaşırlarınızı doğru şekilde yıkadığınızı düşünüyor olabilirsiniz ama bu konuda yanılıyor olabilirsiniz.

Çamaşırlarınızı yanlış yıkıyorsunuz! Doğrusunu duyunca şaşıracaksınız…

Çamaşırların doğru şekilde yıkanması hem sağlık hem de kıyafetlerin uzun ömürlü olması için önem taşıyor. Yanlış yıkanan çamaşırlarda hijyen tam olarak sağlanmıyor veya kıyafetleriniz çok daha çabuk yıpranıyor olabilir. Uzmanlar çamaşırların yıkanma süresi hakkında bilgi verdi. Bu bilgiler doğrultusunda her çamaşırı giyme süresi farklılık gösteriyor.

SÜTYEN YIKAMAK

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Annie Gonzalez, "Giysilerimizi yeterince sık yıkamamak, oldukça olumsuz cilt koşullarına neden olabilir.” dedi. Kirli sutyeninizin ömrünü bir gün daha uzatabileceğinizi düşünüyorsanız, tekrar düşünün. Sağlık için sutyenler her üç ila dört yıkamada bir yıkanmalıdır.

İÇ ÇAMAŞIR YIKAMAK

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Bedenimizle direkt temas halinde olan atletler iki kez kullanıldıktan sonra yıkanmalıdır. İç çamaşırlarının yıkanması ise en önemli noktadır. İç çamaşırları hijyenin sağlanması için bir kez giyildikten sonra yıkanmalıdır.

PİJAMALARI YIKAMAK

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Pijamalarınızı yıkamak geceleri ne kadar terlediğinize bağlıdır. Pijama yıkama süresi maksimum dört kullanıma kadar uzatılabilmektedir.

TİŞÖRTLERİ YIKAMAK

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Tişört kullanımı da pijamalar gibi ter seviyenize göre değişmektedir. Eğer tişörtünüzde leke veya ter yoksa dört kez kullanıp öyle yıkayabilirsiniz.

ELBİSE VE PANTOLON YIKAMAK

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Elbise ve pantolonların fazla kirlenmediğini düşünerek yıkama süresini uzatıyor olabilirsiniz. Ancak elbise ve pantolonlar da en fazla üç kez giyilip yıkanmalıdır.

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