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Cambridge de aşı yarışına katıldı: Burundan uygulanacak!

DÜNYA HABERLERİ  | 26.08.2020 15:37 | Son Güncelleme

İngiltere’de yer alan Cambridge Üniversitesi yeni tip koronavirüse karşı aşı geliştirdiklerini ve sonbaharda klinik denemelere başlayacaklarını açıkladı. Araştırmacılar geliştirdikleri aşının iğnesiz olarak uygulanabileceğini ve Covid-19 da dahil olmak üzere hayvanlardan insanlara geçen birçok koronavirüse karşı koruma sağlayabileceğini açıkladı.

Cambridge de aşı yarışına katıldı: Burundan uygulanacak!

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle vaka sayısı 24 milyonu aştı, ölü sayısı ise 824 bine yaklaştı. Bilim insanları ise hastalığa karşı etkili bir aşı geliştirmek için küresel bir rekabet içinde bulunuyor.

AŞI YARIŞINA KATILAN 3. İNGİLİZ ÜNİVERSİTESİ

Aşı yarışına katıldığını son duyuranlardan biri ise Cambridge Üniversitesi oldu. İngiliz Hükümeti’nin 1,9 milyon sterlinlik fonundan yararlanacak olan üniversite, İngiltere’de Oxford Üniversitesi ve Imperial College of London’dan sonra aşı yarışına katılan 3. eğitim kurumu oldu.

HAYVANLARDAN İNSANLARA GEÇEN TÜM CORONA VİRÜSLERE KARŞI KORUMA SAĞLAYACAK

Cambridge Üniversitesi tarafında yapılan açıklamada aşının insan deneylerine sonbaharda başlanacağı belirti. Üniversite’nin viral Zoonotikler Laboratuvarı Başkanı Jonathan Heeney konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Geliştirdiğimiz aşı sadece SARS Cov-2'ye karşı değil, hayvanlardan insanlara yayılabilecek tüm corona virüslere karşı koruma sağlamayı hedefliyor" dedi.

DNA AŞISI OLACAK VE İĞNESİZ UYGULANABİLECEK

Öte yandan, Cambridgeli bilim insanarı ve DIOSynVax adlı bir şirketin ortaklığında geliştiren aşının Oxford ve Imperial College of London’dan farklı olarak tek iplikçik içeren RNA yerine bütün DNA'yı (iki iplikçik genetik materyal) kullanacağı açıklandı.

Araştırmacılar, bunun aşıyı daha kararlı ve çok yönlü hale getirerek dondurularak saklanmasına ve jet enjektör dağıtım sisteminde kullanılmasına olanak tanıdığını söyledi. İğnesiz bir şekilde uygulanabilen aşı buzdolabında saklanabilecek, iğne ve şırıngalara erişimin zor olduğu yoksul ülkelerde kolaylıkla kullanılabilecek.

DÜNYADA 165 AŞI GELİŞTİRİLİYOR

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, şu anda dünyada 26’sı klinik deneylerde olmak üzere toplam 165 potansiyel corona virüs aşısı geliştiriyor.

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