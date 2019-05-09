Çamburnu Ormanları yakınındaki çöp depolama alanı için suç duyurusu

Selay SAYKAL- Selçuk BAŞAR/SÜRMENE (Trabzon), (DHA)- TRABZON’un Sürmene ilçesinde, dünyada sarıçam ormanlarının deniz seviyesine inebildiği nadir alanlardan olan Çamburnu Tabiat Parkı'nın bitişiğinde yer alan çöp depolama alanıyla ilgili yöre sakinleri suç duyurusunda bulundu. Yöre sakinleri, deniz seviyesinden 290- 340 metre yüksekteki çöp depolama alanından sızan kirli suların derelere ve toprağa karıştığını, insan sağlığını tehdit ettiğini söyledi.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde katı atıkların düzensiz bertaraf edilmesi, gelişigüzel vahşi depolama yöntemlerinin uygulanmasına çözüm için bir araya gelen Trabzon ve Rize il ve ilçe belediyeleri, 'Trabzon ve Rize illeri Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği'ni (TRAB-Rİ-KAB) kurdu. Birlik, bakanlıklar ve belediyelerin katkıları ile Trabzon'un Sürmene ilçesi Kutlular mevkisinde deniz seviyesinden 290-340 metre yüksekte çöp depolama alanı oluşturdu. 2007 yılında katı atık depolanmaya başlanan ve yaklaşık 10 yıl ömür biçilen alanın dolması üzerine çöpler için bölgede yeni bir çöp depolama alanı daha oluşturuldu. Çamburnu Tabiat Parkı'nın bitişiğinde yer almasıyla sürekli tartışmalara neden olan çöp depolama alanıyla ilgili yöre sakinleri harekete geçti. Vatandaşlar, çöp depolama alanından sızan kirli suların derelere ve toprağa karıştığı, insan sağlığını tehdit ettiği ve arazilerinin işgal edildiği gerekçeyle suç duyurusunda bulundu.

​'İKİNCİ BİR ÜMRANİYE VAKASI İSTEMİYORUZ'

Yöre sakinlerinin avukatı Ozan Karagöz, vahşi depolama yapılarak hem insan sağlığına, hem de çevreye zarar verildiğini belirterek çöplüğün inşası sırasında ÇED raporunda vaat edilen rakamlar, bilimsel veriler ve metotların aşıldığını öne sürdü. Karagöz, "ÇED raporunda belirtilen verilerin kat be kat üstüne çıkıldı. Vahşi depolama yüzünden Gökçesu ve Kutlular derelerinde ciddi kirlilik var. Bu su kirliliği bölgedeki toprak verimini ve tarımı etkiliyor. Çöp suları denize ulaşarak Çamburnu sahilindeki deniz turizmi ve kıyı balıkçılığına zarar veriyor. Çöp tesisinde alan incelemesi yaptığımızda tıbbi atıklarla katı atıkların, hatta hayvan leşlerinin bir arada olduğu çirkin bir depolama şekli var. Bölge, eski bir maden ocağı alanı. Kapasitesini aşan bir depolama yapıldığı için burası heyelan tehlikesi taşıyor. Bu tehlike, bölge sakinlerini olumsuz etkileyecek. Belki de ölümlere varan bir noktaya taşıyacak. Hukuk devletinde bunu kabul edilebilir bir yanı yok. Ne yazık ki ülkemizin acı tecrübesi olan 1993 yılında Ümraniye örneğini kıyasladığımızda, Çamburnu’nun Türkiye tarihinde ikinci Ümraniye vakası olarak yer almasını istemiyoruz” diye konuştu.

'PSİKOLOJİMİZ BOZULDU'

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim bölümü mezunu ressam Gökçe Erhan, evinin yakınındaki Çamburnu Kutlular Katı Atık Tesisi'nden yayılan kötü kokudan rahatsız olunca, protesto amacıyla bölgenin görüntüleri ve fotoğraflarıyla klip hazırladı. "Çöpler depolanarak değil, geri dönüşümle kazanılmalı" diyen Erhan'ın klipi sosyal medyada ilgi gördü. Çöplüğün kapatılması için mücadele yürüten Gökçe Erhan, alanın 2012 yılında kapatılacağının sözünün verildiğini hatırlatarak, şunları dedi:

"Modern çağların çok daha gerisinde yaşıyoruz. Dünyanın herhangi bir yerinde böyle bir çöp tesisi asla olmamalıdır. Burada vahşi depolama yapılıyor ve çöpler kesinlikle ayrıştırılmıyor. Su arıtma tesisi kesinlikle yeterli değil. Buradaki yaşam bunaltıcı ve zahmetli bir şey. İnsanların psikolojisi bozulmuş durumda. Biz kendimizi gerçekten çok değersiz hissediyoruz. Doğanın ve buradaki insanların hakları zapt edilmiş durumda. Bizler hiçbir şekilde yılmadık ve mücadeleye devam edeceğiz”

'TAPULU ARAZİM İZİNSİZ KULLANILIYOR'

Arazisinin işgal edildiği gerekçesiyle şikâyetçi olan İsmet Bodur ise, “Evimle çöplük arasındaki mesafe sadece 50 metre. Çöplük arazimin sıfırına yapıldı. Bize sorulmadı. O zaman şikâyetlerimizi yaptık fakat hiçbiri önemsenmedi. Benim tapulu arazimi benden izinsiz kullanıyorlar. Kendilerinin olduğunu söylüyorlar, ancak doğru değil. Bu şekilde kendilerini aklayamazlar. Buraya çok emek verdim, buralar dedelerimin arazisi. Türkiye değil, dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Yağmurlu havalarda çöplükten sular sızıntı yapıyor ve hemen aşağıda bulunan bahçeme akıyor. Ne kadar söylediysek anlatamadık. Bizi dinlemiyorlar” diyerek çöplüğün kapatılmasını istedi.

Ormanlık alanların heba edildiğini ifade eden Fatma Salihoğlu da, "Fındıklığımız, 3 yıl emek verdiğim çaylığım gitti. Bizi zor durumda bıraktılar" diyerek dert yandı.

ÇAMBURNU TABİAT PARKI

Trabzon'un Sürmene ilçesindeki Çamburnu Tabiat Parkı, deniz ile sıra dışı bir ormanın birlikteliğine ev sahipliği yapıyor. Bir sarıçam alt türü olan Koçhiana'nın Türkiye’de yayılış gösterdiği ve deniz seviyesine kadar inebildiği iki alandan biri olması, alanı nadir kılıyor. Orman havasını soluduktan sonra denizle buluşanlar kendilerini Karadeniz'in serin sularına bırakabiliyor. Dalgaların kayaları döverek oluşturduğu dehlizler, alanı çekici kılan diğer peyzaj değerleri olarak gösteriliyor. Park, doğa yürüyüşü, manzara seyri, foto safari, yüzme, plaj etkinlikleri, rekreasyonel etkinlikler bakımından ideal bir tabiat harikası olarak nitelendiriliyor.