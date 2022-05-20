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Camdaki Kız Nalan'ın babası kim? Camdaki Kız Nalan'ın gerçek babası açıklandı mı?

20.05.2022 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Camdaki Kız ekranların sevilen dizilerinden biridir. Camdaki Kız dizisinin karakteri Nalan son zamanlarda öğrendiği şok gerçeklerle bir hayli kırıldı. Nalan'ın gerçek annesini öğrenmesi onda büyük bir hayal kırıklığı yaşattı. Annesinin gerçek annesi olmadığını öğrenen Nalan, gerçeklerin peşine düşmeye hazırlanıyor. Feride'ye gerçek babasının kim olduğunu soran ama net bir cevap alamayan Nalan, gerçek babasının peşine düşmeye hazırlanıyor. İşte Camdaki Kız Nalan'ın gerçek babasına dair detaylar!

Camdaki Kız Nalan'ın babası kim? Camdaki Kız Nalan'ın gerçek babası açıklandı mı?

Camdaki Kız Nalan ailesine dair gerçeklerle yüzleşti. Anneannesi Feride ona annesi olmadığını sonunda itiraf etti. Bu gerçekle yıkılan Nalan ne yapacağını bilemez hale geldi. Babasının kim olduğunu soran acılı kız, Feride'den istediği bilgiyi alamadı. Geçtiğimiz gün yayınlanan Camdaki Kız heyecan dolu bir bölümle daha izleyici karşısına çıktı. Nalan sonunda gerçek babasının peşine düşme niyetinde. İşte Camdaki Kız'ın yani Nalan'ın gerçek babasına dair bilinenler...

NALAN’IN GERÇEK BABASI KİMDİR?

Diziye göre Nalan'ın anne ve babası Aristokrat bir aileden gelir. Nalan'ın annesi Feride emekli edebiyat öğretmenidir. Babası Adil Bey ise Vali'dir. Yayınlanan bölümlerinde Nalan'ın gerçek babasının Adil, gerçek annesinin ise Feride olmadığı ortaya çıkmıştır. Nalan, Feride ve Adil'in torunudur.

Gülseren Budayıcıoğlu’nun "Aynı" adlı kitabına bakıldığında, Nalan’ı anne ve babası büyütmemiştir. Nalan’ın annesi Sema küçükken dayısı tarafından tecavüze uğramış ve Nalan’a hamile kalmıştır. Nalan’ın annesi doğum yaparken hayatını kaybetmiş ve bu sebeple de Nalan’a anneanne ve dedesi bakmaya başlamıştır. Kitapta geçen hikayenin diziye nasıl uyarlanacağı henüz bilinmemektedir.

CAMDAKİ KIZ'IN ADİL'İ ŞERİF EROL KİMDİR?

Şerif Erol, 8 Ekim 1963 tarihinde İzmir'de doğmuştur. Boğaziçi Üniversitesi fizik bölümünü kazanmış ancak sonrasında ekonomi bölümüne geçmiştir. Uzun süreler Boğaziçi Üniversitesi oyuncuları bünyesinde oynamış 1997 yılında ise Açık Radyo'ya girmiştir. Burada tiyatro eğitimi alan ve dersler veren oyuncu bu esnada Stüdyo Oyuncuları Tiyatro alanında oyunlar oynadı. 2008 yılında "Karanlık Korkusu" adlı oyununa devam etti ve 2014 yılında Bilgi Üniversitesinde kurulan Krek Tiyatrosu'nda "Babamın Cesetleri" adlı tiyatroda başrolü oynadı.

Camdaki Kız Nalan'ın babası kim? Camdaki Kız Nalan'ın gerçek babası açıklandı mı?

2000 yılından sonra Bir İstanbul Masalı, Hırsız Polis, Bıçak Sırtı ve Koyu Kırmızı gibi birçok dizinin senaryo yazarlığını yaptı. Bir dönem TRT'de seslendirme de yapan oyuncu, 2016 yılında sahnelenen Vanya, Sonya, Maşa ve Spike tiyatro oyununda gösterdiği performanstan dolayı 21. Afife Tiyatro Ödülleri’nden “Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu” ödülünü kazanmıştır. Sonrasında FOX TV ekranlarındali "Kadın" dizisinde 'Terzi Enver' karakterine hayat vermiştir. Şimdilerde ise Camdaki kız dizisinde 'Adil' rolünü canlandırmaktadır.

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Burcu Biricik Camdaki Kız dizisi
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