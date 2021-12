Camdaki Kız Selen'in 15.000 TL'lik ekose kabanına uygun fiyatlı alternatifler

Camdaki Kız dizisindeki Selen karakterinin üzerinde gördüğümüz kaban, her ne kadar bizi kendine hayran bıraksa da fiyatıyla bir nebze üzmedi değil. Biz de bu sebeple sizin için bu ekoseli kabana çok benzeyen ve uygun fiyatları ile hem cepleri hem yüzleri güldüren parçaları bir bir sıraladık. İşte, sizi bir moda ikonuna çevirecek o parçalar!

1. Son yılların vazgeçilmezleri: Oversize modası ekose ile bir araya geliyor!

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Oversize modası, son zamanlarda oldukça revaçta. Moda dünyasına yön veren bu oversize kaban sayesinde her ortam için harika kombinler hazırlayabilirsiniz. Spor ayakkabı ve bootie modelleriyle tamamlayabileceğiniz bu ekose kabanı ister pantolonlarla ister taytlarla giyebilirsiniz, tercih tamamen size kalmış. Farklı renk çeşitleri de olan bu kabanın zevkinize en uygun alternatifini seçebilirsiniz. Bu şık kaban ile oversize şıklığını bir adım daha ileriye taşıyabilirsiniz.

''Modaya ayak uydurmak benim işim!'' diyorsanız bu oversize ekoseli kaban sizin en iyi seçeneklerinden biri. Bu kabana sahip olmak için hemen buradaki linke tıklayabilirsiniz.

2. Altın sarısı detaylarla daha gösterişli bir tarza hazır olun

Üzerimizde taşıdığımız parçalar, küçük dokunuşlarla daha farklı ve göz alıcı bir hale gelebiliyor. Siyah ve beyaz renklerinin altın detaylarıyla uyumu, bu kabana oldukça şık bir dokunuş yapıyor. Gösterişli bir tarz isteyen kadınların dolabının vazgeçilmezi olacak bu kaban, altın renkli düğmeleriyle kalbimizi çalmayı başarıyor. HerTon markasının en çok tercih edilen ürünlerinden olan bu ekoseli kaban, hem altın detayları hem balon kolları ile dış giyim modasına çok farklı bir dokunuş yapıyor.

Özgün tarzınızı yansıtmak ve renklerin gücünden yararlanmak isterseniz buradaki linke tıklayabilirsiniz.

3. Resmi ortamlarda da tarzınızı konuşturun!

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Bazı dönemler, çalışan kadınlar için epey yoğun geçebiliyor. Böyle zamanlarda o yoğun tempoya ayak uydurmak için zahmetsiz ama şık parçalar seçebilmek oldukça önemli. Frolada markasının bu ekoseli kabanı, dakikalar içerisinde hazırlanabilmenizi sağlayacak harika bir model. Saatlerce ''Acaba bu toplantıda ne giysem?'' sorusunu düşünmeden üzerinize alıp çıkabileceğiniz bu kaban ile iş toplantılarının, resmi ortamların ve ciddi mekanların hakkından kolay bir şekilde gelebilirsiniz.

Eğer siz de iş hayatındaki temponun şıklığına engel olmasına izin vermeyen kadınlardan birisiyseniz bu kabana sahip olmak için buraya tıklayabilirsiniz.

4. Bahar aylarında vazgeçilmeziniz olacak!

Sabahları serin, öğlenleri yakıcı bir sıcaklık ve akşamları tekrar serin... Evet, bahar aylarından bahsediyoruz! Serin saatlerde üşümenizi, sıcak anlarda terlemenizi engelleyecek baharlık bir kaban, sizin en büyük yardımcınız olacak. Fazla zahmete girmeden üzerinize alıp çıkabileceğiniz Sense markasının bu ekoseli baharlık kabanı sayesinde hem şıklığınızı tamamlayabilir hem kendinizi daha konforlu hissedebilirsiniz. Üstelik kabanın kuşağını fiyonk şeklinde bağlayarak belinizi daha ince gösterebilirsiniz.

Sense markasının bu eşsiz parçasına sahip olmak için buradaki linke tıklayabilirsiniz.

5. Gönlü sadelikten yana olanlara!

Yıllara ve değişen moda algılarına her zaman uyum sağlayan ekose deseni, her modele çok yakışıyor. Stradivarius markalı bu kaban da ekose deseniyle onlardan biri! Dilerseniz kabanın şıklığını vurgulamak için üst ve alt giyim ürünlerinizi basic parçalardan seçebilirsiniz. Hem casual hem özel gün kombinlerinizin parlayan yıldızı olacak bu parçanın ön ceplerini ellerinizi ısıtmak ya da akıllı telefonunuzu taşımak için kullanabilirsiniz. Bu ekose kaban, örgü kumaşının yumuşacık dokusuyla teninizde sıcacık bir his bırakacak.

Stradivarius markasının ekose detaylı bu kabanı hakkında ayrıntılı bilgi almak ve bu kabana sahip olmak için şimdi buradaki linke tıklayabilirsiniz.

6. "Ne rahatımdan ne şıklığımdan ödün veririm!" diyenlere

Ürünlerini büyük bir özenle hazırlayan Koton, tasarımlarının şıklığına önem verirken rahatlığı da göz ardı etmiyor. Koton markasının bu pelüş ve ekoseli kabanı da bir yandan dilediğiniz şıklığa ulaşırken diğer yandan da o eşsiz rahatlığın tadını çıkarmanızı sağlıyor. Yumuşacık yapısı ile sizi pamuklara sarılmış gibi hissettirecek bu kapüşonlu kabanı görseldeki gibi renkli pantolonlar ve triko kazaklarla kombinleyerek oldukça havalı bir görünüm elde edebilirsiniz.

Siz de Koton'un görenleri kendine hayran bırakan bu ekoseli kabanına sahip olmak için buraya tıklayabilirsiniz.

7. Sizi sıcacık tutacak bir kaban!

Soğuk havalarda dilediğimiz gibi giyinmek pek kolay değil. Ayna karşısında geçirdiğimiz onca dakikadan sonra kendimizi harika hissedeceğimiz bir kombin yapsak da havalar soğuk olduğunda bu kombini istediğimiz dış giyim ürünüyle tamamlamakta zorluk çekebiliyoruz. Neyse ki Koton markasının ekose kabanı, hem şık tasarımıyla hem sizi sıcacık tutacak dokusuyla kombinlerinizin vazgeçilmezi olmaya aday. Neredeyse dolabınızdaki bütün parçalar ile tamamlayabileceğiniz bu kabanı çok seveceğinize eminiz!

Koton markasının bu yumuşacık kabanını detaylı olarak incelemek ve satın almak için buradaki linke tıklayabilirsiniz.

8. Bu kaban, kombinlerinizin vazgeçilmezi olacak!

Hem casual hem özel gün kombinlerine yakışacak bir kaban bulmak pek de kolay değil. Neyse ki Fullamoda markası, her ortama uyum sağlayan ekose desenli kruvaze kabanı ile sizi saatlerce "Ne giysem?" diye düşünme derdinden kurtarıyor. Bu kabanı ister triko kazak ve jean pantolanlarla ister şık elbiselerle kombinleyebilirsiniz. Diz hizasında biten bu modelin kuşağını fiyonk şeklinde bağlayarak belinizi daha ince gösterebilirsiniz. Her zaman ve her yerde göz kamaştıran bir tarz oluşturmak işte bu kadar kolay!

Fullamoda markasının bu zarif kabanına sahip olmak için buradaki linke tıklayarak dakikalar içerisinde alışverişinizi gerçekleştirebilirsiniz.

9. Bu kaban sayesinde yıldız gibi parlamaya hazır mısınız?

Girdiği her ortamda hayranlık dolu bakışları üzerinde toplamayı sevmeyen var mı? Neyse ki bunun için öyle uzun uzun hazırlanmanıza ya da abartılı bir görünüme bürünmenize gerek yok. Bazen tek bir parçayla dikkatleri üzerinizde toplayabilirsiniz. Gigy By Gizem Altıntaş markasının ekose desenli yün kabanı ile gittiğiniz her ortamda bir yıldız gibi parlayabilirsiniz. Oversize kesimli bu kaban ile bir yandan konforlu bir gün geçirirken diğer yandan kendinizi bir film yıldızı gibi hissedebilirsiniz.

Gigy By Gizem Altıntaş markasının modaya yön veren bu kabanına dakikalar içinde sahip olmak için hemen buradaki linke tıklayabilirsiniz.

10. Ekose deseninin kürk detayı ile inanılmaz uyumuna şahit olun!

Ekose deseninin ihtişamını ve omuzlardan bele doğru uzanan kürk detayının çarpıcılığını bir araya getiren Caddecity markasının bu kabanı, kendinizi bir moda ikonu gibi hissetmenizi sağlayacak eşsiz bir parça. Bu kabanı hem arkadaşlarınızla buluşacağınız zamanlarda hem ofis stilinizle baş döndürmek istediğiniz anlarda giyebilirsiniz. Siyah ve beyazın muhteşem uyumunun yanında ekose deseninin içerisindeki sarı detaylarla oldukça renkli bir görünüm sağlayan bu kaban ile alacağınız iltifatlara şimdiden kendinizi hazırlamalısınız.

Caddecity markasının hem şık tasarımı hem uygun fiyatıyla kalbinizi kazanacak bu kabanına sahip olabilmek için şimdi buraya tıklayabilirsiniz.