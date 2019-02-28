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Cami anonsuyla yakalanan dolandırıcılar tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.02.2019 12:59 | Son Güncelleme

ANKARA'daki Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda 15 Temmuz 2016 gecesi darbe girişiminde şehit olan Aytekin Kuru'nun Adana'nın Kozan ilçesinde yaşayan babası Süleyman Kuru'yu dolandırıp, muhtarın fark etmesi üzerine camiden yapılan anonsla yakalanan İsmet K.

Cami anonsuyla yakalanan dolandırıcılar tutuklandı

Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), (DHA) - ANKARA'daki Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda 15 Temmuz 2016 gecesi darbe girişiminde şehit olan Aytekin Kuru'nun Adana'nın Kozan ilçesinde yaşayan babası Süleyman Kuru'yu dolandırıp, muhtarın fark etmesi üzerine camiden yapılan anonsla yakalanan İsmet K. ve Cemal Ç., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, dün, ilçeye bağlı Pekmezci köyünde meydana geldi. Darbe girişimi şehidi Aytekin Kuru'nun babası Süleyman Kuru'nun evine gelip, kendilerini cumhuriyet savcısı olarak tanıtan 2 kişiden biri, "Hırsızlıktan dolayı bir miktar paranın senin evde saklandığı iddiası var. Evindeki tüm parayı getir. Sendeki paralarla çalınan paraların seri numaralarını karşılaştıracağız" yalanını söyledi. Bunun üzerine Süleyman Kuru, evindeki 9 bin TL'yi dolandırıcılara verdi. Bu sırada dolandırıcıların geldiği taksiye yaklaşan köy muhtarı, sürücüye kime geldiğini sordu. Sürücünün şüpheli cevaplar vermesi üzerine muhtar, yanlarına gelerek, araca binmek isteyen ikiliye de kime geldiklerini sordu. Bunun üzerine panikleyen dolandırıcılar, araca binmeyip, koşarak, kaçtı.
CAMİDEN ANONS YAPILDI, MAHALLELİ YAKALADI
Muhtar, cami imamına minareden anons yaptırarak, 2 dolandırıcı olduğunu ve yakalanmaları için herkesin sokağa çıkması gerektiğini duyurdu. Bunun üzerine aramaya çıkan mahalle sakinleri, 9 bin TL ile kaçan 2 kişiyi portakal bahçesinde, tırmandıkları ağacın tepesinde yakaladı. Mahallelinin ağaçtan indirdiği İsmet K. ve Cemal Ç.'nin üzerinden, şehit babasından aldıkları paralar çıktı. Süleyman Kuru'ya parası teslim edilirken, dolandırıcılar da ihbarla gelen jandarma ekiplerince gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İsmet K. ve Cemal Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
'TÜM ŞEHİTLERİ İSTİSMAR ETTİLER'
Şehit annesi Esma Kuru, oğlunun adını kullanılarak, dolandırıcılık yapanların tüm şehitlere saygısızlık yaptığını belirterek, "Önce bana telefon ettiler. Biri, bana 'Ben komutanım' dedi. 'Ben komutanı tanıyorum' dediğimde, 'Biz başka komutanız' dedi. 'İstihbaratçıyız' dedi. Ben de 'Sizin dolandırıcı olmadığınızı nereden bileyim?' deyince 'Teyzem senin gibi iyi kalpli olanları dolandırıyorlar' dedi. Bana 'Bir kuyumcu soyulmuş paraları altınları sizin evdeymiş. Gelip paraları alıp kontrol edeceğiz sonra da iade edeceğiz' dediler. Sonra bunlar başımıza geldi. Benim oğlumun adını kullanarak, tüm şehitleri istismar ettiler" dedi.

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Cami anonsuyla yakalanan dolandırıcılar tutuklandıCami anonsuyla yakalanan dolandırıcılar tutuklandıCami anonsuyla yakalanan dolandırıcılar tutuklandıCami anonsuyla yakalanan dolandırıcılar tutuklandı

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